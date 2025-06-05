شهداء بينهم صحفيون.. غارات إسرائيلية مكثفة تطالُ غزة

أفادت قناة " "، اليوم الخميس، بأنَّ الجيش استهدف مجموعة من الصحفيين في بقطاع غزة.

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وذكرت القناة أنَّ "القصف أسفر عن استشهاد عدد من الصحفيين" الذين تواجدوا ضمن المستشفى.

في المقابل، تحدثت وكالة " " عن استشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي طال بلدة بني سهيلا شرق جنوب .

وفي غارة أخرى، أفيد عن استشهاد فلسطينيين إثنين بينهما امرأة حامل إثر قصف إسرائيلي استهدف البلد شمال القطاع.