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شهداء بينهم صحفيون.. غارات إسرائيلية مكثفة تطالُ غزة

Lebanon 24
05-06-2025 | 03:42
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أفادت قناة "الجزيرة"، اليوم الخميس، بأنَّ الجيش الإسرائيلي استهدف مجموعة من الصحفيين في المستشفى المعمداني بقطاع غزة.
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وذكرت القناة أنَّ "القصف أسفر عن استشهاد عدد من الصحفيين" الذين تواجدوا ضمن المستشفى.
 
في المقابل، تحدثت وكالة "الأناضول" عن استشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي طال بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
 
وفي غارة أخرى، أفيد عن استشهاد فلسطينيين إثنين بينهما امرأة حامل إثر قصف إسرائيلي استهدف جباليا البلد شمال القطاع.
 
 
 

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