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هيغسيث: لا يمكن لحلفاء الناتو الاعتماد علينا

Lebanon 24
05-06-2025 | 04:03
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توجه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث لدول حلف شمال قائلاً إنه لا يمكنها الاعتماد على واشنطن من أجل الدفاع، مطالبا إياها بالاتفاق على إنفاق خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.
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وقال هيغسيث أثناء اجتماع مع نظرائه في الناتو في بروكسل: "رسالتنا ستبقى واضحة.. الردع والسلام من خلال القوة، لكن لا يمكن أن تكون هناك حالة اعتماد على أميركا في عالم مليء بالتهديدات". (العربية) 
 
 
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