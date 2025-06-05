هيغسيث: لا يمكن لحلفاء الناتو الاعتماد علينا

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توجه الأميركي لدول حلف شمال قائلاً إنه لا يمكنها الاعتماد على من أجل الدفاع، مطالبا إياها بالاتفاق على إنفاق خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.وقال هيغسيث أثناء اجتماع مع نظرائه في في : "رسالتنا ستبقى واضحة.. الردع والسلام من خلال القوة، لكن لا يمكن أن تكون هناك حالة اعتماد على أميركا في عالم مليء بالتهديدات". (العربية)