بالفيديو.. وزير "يُقيل" موظفاً على الهواء بسبب "إجازة"!

قرر والنقل ونائب رئيس الوزراء في مصر ، إقالة أحد المسؤولين وذلك في تصريح له على الهواء مباشرة خلال حوار تلفزيونيّ.

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وأوضح الوزير خلال برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد" أنه وفريقه كانوا يستعدون لتوقيع تعاون اليوم، لكنهم فوجئوا بأن الزميل المسؤول خرج إجازة ولم يكلف أحداً بالتوقيع مكانه.

وشدد الوزير على أنَّه ينبغي على أي مسؤول في الصناعة إعلامه بأنه يريد الحصول على إذن إجازة"، وأضاف: "المسؤول كان من المفروض أن يتواجد مع الفريق لكنه لم يأت، لذلك قررت الوزارة أن يستمر في إجازته إلى النهاية".





وخلال المقابلة، كشف الوزير عن منح تراخيص تشغيل لـ4832 مصنعاً جديداً خلال الفترة الأخيرة.

وأثار هذا الإعلان ردود أفعال كثيرة على ، كما انتشرت المقابلة مع الوزير إلى حد كبير. (العربية نت)



