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عربي-دولي
"لمحاكمة المسؤولين".. استنكار أممي لعمليات القتل بمراكز المساعدات في غزة
Lebanon 24
05-06-2025
|
04:26
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استنكرت
الأمم المتحدة
، اليوم الخميس، عمليات القتل التي طالت مؤخراً عشرات
الفلسطينيين
خلال توافدهم إلى مراكز توزيع المساعدات في
قطاع غزة
.
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وقال نائب
الأمين العام للأمم المتحدة
للشؤون الإنسانية،
توم فليتشر
إنه "لا ينبغي اعتبار قتل الفلسطينيين في نقاط توزيع المساعدات الإغاثية حوادث فردية".
وقال فليتشر في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق
الشؤون الإنسانية
، اليوم الخميس: "يشهد العالم يوماً بعد يوم مشاهد مروعة لفلسطينيين يتعرضون لإطلاق النار في غزة وهم يحاولون ببساطة الحصول على الطعام، ما يؤدي لمقتلهم أو إصابتهم".
وأيد فيلتشر دعوة
الأمين العام
للأمم المتحدة،
أنطونيو غوتيريش
"لإجراء تحقيقات مستقلة وفورية بهذا الشأن"، مشيراً إلى أن "هذه ليست حوادث فردية"، داعياً
إلى تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مؤكداً أن فرق الطوارئ الطبية في غزة تعالج مئات الإصابات.
(العربية نت)
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