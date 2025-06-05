Advertisement

عربي-دولي

"لمحاكمة المسؤولين".. استنكار أممي لعمليات القتل بمراكز المساعدات في غزة

Lebanon 24
05-06-2025 | 04:26
A-
A+
Doc-P-1370832-638847198830413806.jpg
Doc-P-1370832-638847198830413806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استنكرت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، عمليات القتل التي طالت مؤخراً عشرات الفلسطينيين خلال توافدهم إلى مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة.
Advertisement
وقال نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، توم فليتشر إنه "لا ينبغي اعتبار قتل الفلسطينيين في نقاط توزيع المساعدات الإغاثية حوادث فردية".


وقال فليتشر في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الخميس: "يشهد العالم يوماً بعد يوم مشاهد مروعة لفلسطينيين يتعرضون لإطلاق النار في غزة وهم يحاولون ببساطة الحصول على الطعام، ما يؤدي لمقتلهم أو إصابتهم".

وأيد فيلتشر دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش "لإجراء تحقيقات مستقلة وفورية بهذا الشأن"، مشيراً إلى أن "هذه ليست حوادث فردية"، داعياً إلى تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، مؤكداً أن فرق الطوارئ الطبية في غزة تعالج مئات الإصابات. (العربية نت)
مواضيع ذات صلة
الأمم المتحدة: عمليات القتل بمراكز توزيع المساعدات في غزة ليست عرضية
lebanon 24
05/06/2025 14:35:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمم المتحدة: صور الاندفاع نحو مراكز المساعدات في غزة مفجعة
lebanon 24
05/06/2025 14:35:29 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الصحة بغزة: ما يسمى مراكز المساعدات تحولت لمصائد إسرائيلية للقتل وأداة للتهجير القسري لسكان القطاع
lebanon 24
05/06/2025 14:35:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: ستستمر عمليات توزيع المساعدات في مركز رفح كالمعتاد
lebanon 24
05/06/2025 14:35:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
07:19 | 2025-06-05
07:00 | 2025-06-05
06:58 | 2025-06-05
06:54 | 2025-06-05
06:46 | 2025-06-05
06:29 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24