"لمحاكمة المسؤولين".. استنكار أممي لعمليات القتل بمراكز المساعدات في غزة

استنكرت ، اليوم الخميس، عمليات القتل التي طالت مؤخراً عشرات خلال توافدهم إلى مراكز توزيع المساعدات في .

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للشؤون الإنسانية، إنه "لا ينبغي اعتبار قتل الفلسطينيين في نقاط توزيع المساعدات الإغاثية حوادث فردية".





وقال فليتشر في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق ، اليوم الخميس: "يشهد العالم يوماً بعد يوم مشاهد مروعة لفلسطينيين يتعرضون لإطلاق النار في غزة وهم يحاولون ببساطة الحصول على الطعام، ما يؤدي لمقتلهم أو إصابتهم".