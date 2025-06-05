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عربي-دولي

بسبب رقصة "الهاكا"... تعليق عمل 3 نواب!

Lebanon 24
05-06-2025 | 05:18
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تلقّت النائبة النيوزيلندية هانا - راويتي مايبي - كلارك قراراً من مجلس النواب، بتعليق مشاركتها في الجلسات البرلمانية لمدة سبعة أيام، في حين منع زميلاها من حزب "تي باتي ماوري"، ديبي نغاريوا - باكر وراويري وايتيتي، من دخول البرلمان لمدة 21 يوما، وذلك بسبب تأيدتهم رقصة "الهاكا" الخاصة بالسكان الأصليين الماوريين، احتجاجا على مشروع قانون. (روسيا اليوم)
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