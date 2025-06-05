بسبب رقصة "الهاكا"... تعليق عمل 3 نواب!

Advertisement

تلقّت النائبة النيوزيلندية هانا - راويتي مايبي - قراراً من مجلس النواب، بتعليق مشاركتها في الجلسات لمدة سبعة أيام، في حين منع زميلاها من حزب "تي ماوري"، نغاريوا - باكر وراويري وايتيتي، من دخول لمدة 21 يوما، وذلك بسبب تأيدتهم رقصة "الهاكا" الخاصة بالسكان الأصليين الماوريين، احتجاجا على مشروع قانون. (روسيا اليوم)