وصف الخبير في "المركز الهنغاري للحقوق الأساسية" كوشكوفيتش، الرئيس الأوكراني بـ"الرجل" المجنون" بعدما هاجم المطارات الروسيّة.

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وقال كوشكوفيتش عبر حسابه على منصة "إكس"، إنّ "ينتظر ردّاً ساحقاً" من ، وقيل له إنّ "الردّ حتميّ ولن يمنعه أحد". (روسيا اليوم)