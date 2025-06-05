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عربي-دولي

بعد الهجوم على مطارات روسيّة... خبير يصف زيلينسكي بـ"المجنون"

Lebanon 24
05-06-2025 | 05:40
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وصف الخبير في "المركز الهنغاري للحقوق الأساسية" زولتان كوشكوفيتش، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بـ"الرجل" المجنون" بعدما هاجم المطارات الروسيّة.
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وقال كوشكوفيتش عبر حسابه على منصة "إكس"، إنّ زيلينسكي "ينتظر ردّاً ساحقاً" من روسيا، وقيل له إنّ "الردّ حتميّ ولن يمنعه أحد". (روسيا اليوم)
 
 
 
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