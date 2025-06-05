"منظمة غير مرغوب بها".. قرار جديد يصدر في روسيا

قال الروسي، اليوم الخميس، إنه صنف منظمة غير مرغوب فيها.

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وذكر المكتب أنّ المجلس الثقافي البريطاني "يقدم نفسه على أنه جهة مستقلة، لكن كل أعماله تتماشى مع أولويات حكومة ، والمجلس مسؤول أمام وتموله في ".

بدوره، أكد جهاز الأمن الفدرالي الروسي أنَّ المجلس "واصل أعماله التخريبية في عبر دول أخرى" رغم إغلاقه.



وأضاف الجهاز أن "تحليل الوثائق المتاحة يظهر أن تستخدم عملاءها للتدخل في شؤون الدول الأخرى، معتبرا أن "بريطانيا هي المصدر لمعظم الأزمات العالمية".



وفي السياق، قال الجهاز أيضاً إنه تم " أعمال استخبارية تخريبية تنفذها مؤسسة صندوق أكسفورد في روسيا". (الجزيرة نت)