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عربي-دولي

"منظمة غير مرغوب بها".. قرار جديد يصدر في روسيا

Lebanon 24
05-06-2025 | 05:55
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قال مكتب المدعي العام الروسي، اليوم الخميس، إنه صنف المجلس الثقافي البريطاني منظمة غير مرغوب فيها.
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وذكر المكتب أنّ المجلس الثقافي البريطاني "يقدم نفسه على أنه جهة مستقلة، لكن كل أعماله تتماشى مع أولويات حكومة بريطانيا، والمجلس مسؤول أمام البرلمان وتموله وزارة الخارجية في هذا البلد".
 
 
بدوره، أكد جهاز الأمن الفدرالي الروسي أنَّ المجلس "واصل أعماله التخريبية في روسيا عبر دول أخرى" رغم إغلاقه.
 
 
وأضاف الجهاز أن "تحليل الوثائق المتاحة يظهر أن لندن تستخدم عملاءها للتدخل في شؤون الدول الأخرى، معتبرا أن "بريطانيا هي المصدر الرئيسي لمعظم الأزمات العالمية".

وفي السياق، قال الجهاز أيضاً إنه تم "الكشف عن أعمال استخبارية تخريبية تنفذها مؤسسة صندوق أكسفورد البريطانية في روسيا". (الجزيرة نت)
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