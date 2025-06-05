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عربي-دولي
طرح إيرانيّ يخص الشرق الأوسط.. ما هو؟
Lebanon 24
05-06-2025
|
06:03
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نقلت قناة "
الجزيرة
" عن مصدر إيراني مسؤول قوله إنَّ
طهران
تدرس بجدية فكرة شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية كضمانة وجزء من أي اتفاق نووي مُحتمل.
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إلى ذلك، نقلت "وكالة أنباء فارس"
الإيرانية
عن مستشار المرشد
الإيراني
للشؤون السياسية علي شمخاني قوله إنّ المقترح الأميركي بشأن الاتفاق
النووي
لم يتطرق إلى مسألة إلغاء
العقوبات
أبداً، في وقت يعدّ فيه هذا الأمر قضية أساسية بالنسبة لطهران، واصفاً كاتب هذا المقترح بـ"عديم الخبرة".
وذكر أنَّ
إيران
تعمل على إعداد مقترح جديد ولن تتنازل أبداً عن حقها الطبيعي، مؤكداً أن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بتحقيق أهدافها المتمثلة في تفكيك البرنامج النووي الإيراني وتصفير عمليات تخصيب اليورانيوم.
وأمس الأربعاء، أعلن المرشد الإيراني السيد علي خامنئي تمسك بلاده بتخصيب اليورانيوم، قائلاً إنَّ الصناعة النووية الإيرانية لن يكون لها أي فائدة من دون قدرات التخصيب.
في المقابل، نقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي قوله إنه متفائل بالتفاوض بين
واشنطن
وطهران لأنها مفاوضات مباشرة وكلا الجانبين يريد التوصل لاتفاق وهذه ميزة هائلة.
وكان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
اتهم إيران أمس الأربعاء بـ"المماطلة" في ما يتعلّق بالمباحثات الجارية معها بشأن برنامجها النووي.
وذكر
ترامب
أنه ناقش مع نظيره الروسي
فلاديمير بوتين
في اتصال هاتفي أمس الأربعاء ملف إيران، وأخبره أنه لا يمكنها امتلاك سلاح نووي.
وقال الرئيس الأميركي إن
بوتين
ألمح إلى أنه قد يشارك في المباحثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن برنامج إيران النووي، ورأى أن ذلك قد يكون مفيدا في التوصل إلى حل سريع.
وأجرت طهران وواشنطن 5 جولات من المباحثات بوساطة عمانية منذ نيسان الماضي، مع تأكيد الجانبين إحراز تقدم رغم التباين المعلن بينهما بشأن احتفاظ إيران بالقدرة على تخصيب اليورانيوم.
وتشكل هذه المسألة نقطة خلاف رئيسية، في حين تؤكد إيران حقها في مواصلة تخصيب اليورانيوم لأغراض مدنية، الأمر الذي ترفضه
الولايات المتحدة
. (الجزيرة نت)
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