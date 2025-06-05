بعد الهجوم الأوكراني... روسيا: سنصلح القاذفات المتضررة

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أعلن نائب ريابكوف في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء إن هناك طائرات تضررت لكنها لم تُدمر في الهجوم الذي شنته في الأول من حزيران، مضيفا أن ستقوم بإصلاحها.وقال: "العتاد المعني، كما ذكر ممثلو ، لم يُدمر وإنما تضرر وسيتم إصلاحه".وذكر مسؤولان أميركيان لرويترز أن تقديرات تشير إلى أن الهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة خلال مطلع الأسبوع أصاب ما يصل إلى 20 طائرة حربية روسية، ودمر حوالي 10 منها، وهو رقم يمثل حوالي نصف العدد الذي قدره الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.وأبلغ نظيره الأميركي في اتصال هاتفي، الأربعاء، أن موسكو ستضطر للرد على هجوم الأول من حزيران.