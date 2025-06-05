زيارة مرتقبة.. بوتين في إيران قريباً

قال السفير لدى كاظم جلالي، اليوم الخميس، إن سيزور قريباً.

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وخلال لقاء جمعه بعدد من العلماء في السفارة بموسكو، قال جلالي إنَّ العلاقات بين البلدين "بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية"، وأضاف: "يزورنا مسؤولون رفيعو المستوى، ونتوقّع أن يزور قريباً".



وكان عباس عراقتشي صرّح في 14 أيار الماضي أنَّ بلاده وموسكو تستعدان للزيارة المرتقبة للرئيس الروسي، في حين أفاد المتحدث باسم ، ، بأن مواعيد الزيارة لم تُحدّد بعد بشكلٍ نهائي. (الميادين نت)