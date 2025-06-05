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عربي-دولي

زيارة مرتقبة.. بوتين في إيران قريباً

Lebanon 24
05-06-2025 | 06:54
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قال السفير الإيراني لدى موسكو كاظم جلالي، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور إيران قريباً.
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وخلال لقاء جمعه بعدد من العلماء الروس في السفارة الإيرانية بموسكو، قال جلالي إنَّ العلاقات بين البلدين "بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية"، وأضاف: "يزورنا مسؤولون رفيعو المستوى، ونتوقّع أن يزور فلاديمير بوتين طهران قريباً".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي صرّح في 14 أيار الماضي أنَّ بلاده وموسكو تستعدان للزيارة المرتقبة للرئيس الروسي، في حين أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، بأن مواعيد الزيارة لم تُحدّد بعد بشكلٍ نهائي. (الميادين نت)
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