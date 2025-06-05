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عربي-دولي

الكرملين: بوتين سيردّ على هجوم أوكرانيا

Lebanon 24
05-06-2025 | 07:19
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قال الكرملين إنّ "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يُؤيّد الموقف القائل إنّ الإتّصالات مع أوكرانيا يجب أنّ تستمرّ على الرغم من الإستفزازات".
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ولفت الكرملين إلى أن "بوتين والرئيس الأميركي دونالد ترامب يُدركان أن اللقاء الشخصي ضروري لكن يجب الإعداد له بشكل صحيح"، وأضاف: "نُفضّل أنّ يسمع من ترامب كلمات إدانة للهجمات الإرهابية التي نفذتها كييف".

وكشف أنّ "بوتين أبلغ ترامب بالفعل أنّ روسيا ستردّ على الهجوم على المطارات بالطريقة والموعد الذي يراه الجيش الروسيّ مناسباً". (سكاي نيوز)
 
 
 
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