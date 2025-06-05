الكرملين: بوتين سيردّ على هجوم أوكرانيا

Advertisement

قال إنّ " يُؤيّد الموقف القائل إنّ الإتّصالات مع يجب أنّ تستمرّ على الرغم من الإستفزازات".ولفت الكرملين إلى أن " والرئيس الأميركي يُدركان أن اللقاء الشخصي ضروري لكن يجب الإعداد له بشكل صحيح"، وأضاف: "نُفضّل أنّ يسمع من كلمات إدانة للهجمات الإرهابية التي نفذتها ".