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عربي-دولي

من استهدف الجيش الإسرائيلي بمستشفى الأهلي في غزة؟

Lebanon 24
05-06-2025 | 09:07
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ ضربة جوية دقيقة استهدفت عنصراً تابعاً لحركة "الجهاد الإسلامي" داخل مركز قيادة في ساحة مستشفى الأهلي، وسط قطاع غزة.
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وزعم في بيان أن العنصر المستهدف كان يستخدم الموقع لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد مدنيين إسرائيليين وجنود، متهماً الفصائل الفلسطينية بـ"استغلال المستشفيات لأغراض عسكرية" وتعريض المدنيين المتواجدين فيها للخطر.

وأضاف الجيش أنه اتخذ إجراءات لتقليل إصابة المدنيين، من خلال استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية، مستنداً إلى معلومات استخباراتية إضافية.

وأكد أن عملياته ستتواصل ضد "التنظيمات الإرهابية" في القطاع، بهدف القضاء على أي تهديد يستهدف المدنيين داخل إسرائيل. (روسيا اليوم)
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