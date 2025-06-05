من استهدف الجيش الإسرائيلي بمستشفى الأهلي في غزة؟

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وزعم في بيان أن العنصر المستهدف كان يستخدم الموقع لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد مدنيين إسرائيليين وجنود، متهماً الفصائل بـ"استغلال المستشفيات لأغراض عسكرية" وتعريض المدنيين المتواجدين فيها للخطر. أعلن الجيش أنه نفذ ضربة جوية دقيقة استهدفت عنصراً تابعاً لحركة " " داخل مركز قيادة في ساحة ، .وزعم في بيان أن العنصر المستهدف كان يستخدم الموقع لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد مدنيين إسرائيليين وجنود، متهماً الفصائل بـ"استغلال المستشفيات لأغراض عسكرية" وتعريض المدنيين المتواجدين فيها للخطر.



وأضاف الجيش أنه اتخذ إجراءات لتقليل إصابة المدنيين، من خلال استخدام ذخائر دقيقة ومراقبة جوية، مستنداً إلى معلومات استخباراتية إضافية.



وأكد أن عملياته ستتواصل ضد "التنظيمات الإرهابية" في القطاع، بهدف على أي تهديد يستهدف المدنيين داخل . (روسيا اليوم)