لوقف الحرب... أغلبيّة البريطانيين مع فرض عقوبات على إسرائيل

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وبحسب نتائج الذي شمل 2109 بالغين من ، فإنّ 62% من البريطانيين يؤيّدون فرض عقوبات على إسرائيل، مقابل 11% فقط يعارضون ذلك. أظهر إستطلاع رأيّ جديد أجرته منظمة "غلوبال جاستس ناو" بالتعاون مع شركة "يوندر كونسالتينغ" أن غالبية يدعمون فرض عقوبات على ، لوقف عدوانها على .وبحسب نتائج الذي شمل 2109 بالغين من ، فإنّ 62% من البريطانيين يؤيّدون فرض عقوبات على إسرائيل، مقابل 11% فقط يعارضون ذلك.



كما أيّد 65% من المشاركين حظر كافة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حتى توقف هجماتها على غزة، فيما عارض ذلك 11%. (الميادين)