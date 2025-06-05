Advertisement

عربي-دولي

لوقف الحرب... أغلبيّة البريطانيين مع فرض عقوبات على إسرائيل

Lebanon 24
05-06-2025 | 09:04
A-
A+
Doc-P-1370939-638847368392348160.jpg
Doc-P-1370939-638847368392348160.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أظهر إستطلاع رأيّ جديد أجرته منظمة "غلوبال جاستس ناو" بالتعاون مع شركة "يوندر كونسالتينغ" أن غالبية البريطانيين يدعمون فرض عقوبات على إسرائيل، لوقف عدوانها على قطاع غزة.
Advertisement

وبحسب نتائج الاستطلاع الذي شمل 2109 بالغين من بريطانيا، فإنّ 62% من البريطانيين يؤيّدون فرض عقوبات على إسرائيل، مقابل 11% فقط يعارضون ذلك.

كما أيّد 65% من المشاركين حظر كافة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حتى توقف هجماتها على غزة، فيما عارض ذلك 11%. (الميادين)
مواضيع ذات صلة
وزير خارجية إسبانيا: على المجتمع الدولي فرض عقوبات على إسرائيل
lebanon 24
05/06/2025 20:55:24 Lebanon 24 Lebanon 24
وول ستريت جورنال: البيت الأبيض أوعز بالتوقف عن فرض عقوبات جديدة على إيران
lebanon 24
05/06/2025 20:55:24 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يعبّر عن تردده بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا
lebanon 24
05/06/2025 20:55:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي يعلن فرض عقوبات على متورطين في أحداث الساحل السوري
lebanon 24
05/06/2025 20:55:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:47 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2025-06-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:02 | 2025-06-05
13:00 | 2025-06-05
13:00 | 2025-06-05
12:47 | 2025-06-05
12:00 | 2025-06-05
11:59 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24