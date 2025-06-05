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عربي-دولي
أردوغان: مفاوضات روسيا وأوكرانيا كانت تاريخيّة
Lebanon 24
05-06-2025
|
09:30
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قال الرئيس
التركي
رجب طيب أردوغان
، إنّ "مفاوضات إسطنبول قبل 3 أيّام بين
روسيا
وأوكرانيا، كانت خطوة تاريخية لتسوية الأزمة
الأوكرانية
".
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وقال
أردوغان
في رسالة مصورة بمناسبة
عيد الأضحى
: "نحن كتركيا نبذل كل ما في وسعنا لوقف الإبادة الجماعية في
فلسطين
وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا عبر تحقيق سلام عادل". (روسيا اليوم)
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