أردوغان: مفاوضات روسيا وأوكرانيا كانت تاريخيّة

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قال الرئيس ، إنّ "مفاوضات إسطنبول قبل 3 أيّام بين وأوكرانيا، كانت خطوة تاريخية لتسوية الأزمة ".وقال في رسالة مصورة بمناسبة : "نحن كتركيا نبذل كل ما في وسعنا لوقف الإبادة الجماعية في وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا عبر تحقيق سلام عادل". (روسيا اليوم)