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عربي-دولي

في بيان رسمي... هذا ما كُشف عن الوضع الصحي والأوبئة بين الحجاج

Lebanon 24
05-06-2025 | 11:17
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أكّد مساعد وزير الصحة السعودي للخدمات الصحية، محمد العبد العالي، يوم الخميس، أن الفرق الطبية لم تسجّل حتى الآن أي تفشٍ لأمراض أو أوبئة بين الحجاج خلال موسم الحج.
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وأضاف العبد العالي"أنه جرى رصد عدد محدود من حالات الإجهاد الحراري للحجاج، غير أنه أكد أيضا أن الالتزام بالخطط أدى لخفض حالات الإجهاد الحراري للحجاج".

وحذّرت وزارة الصحة الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات النهار في ظل درجات الحرارة العالية في موسم الحج الحالي، كما دعت إلى الالتزام بخطط التفويج، واستخدام المظلات أثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، لتعزيز الوقاية من الإجهاد الحراري.
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