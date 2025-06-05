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بالأرقام.. إليكم أعداد الحجاج لعام 2025

Lebanon 24
05-06-2025 | 11:02
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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، الخميس، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ 1.673.230 حاجًّا وحاجَّة، منهم 1.506.576 حاجّاً وحاجَّة قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة.
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كذلك، بلغ عدد حجاج الداخل 166.654 حاجًّا وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.


وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ (877.841) حاجًّا، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج (795.389) حاجَّةً.

وحول إحصاءات الحجاج القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، حيث وصل (1.435.017) حاجًّا وحاجَّة، عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل (66.465) حاجَّا وحاجَّة عن طريق المنافذ البرية، فيما وصل عن طريق المنافذ البحرية (5.094) حاجًّا وحاجَّة. (سكاي نيوز عربية)
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