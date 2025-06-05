بطلب مباشر من ترامب... اتصال بين الرئيسين الصيني والأميركي!

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وذكرت وكالة أنباء الجديدة (شينخوا) أن الاتصال تم "بطلب من الرئيس الأميركي"، دون مزيد من التفاصيل.وقال ، إن فريقين أميركي وصيني سيجتمعان قريبا، مضيفا "ركزت المحادثة بشكل شبه كامل على التجارة. لم تتم مناقشة أي شيء يتعلق وأوكرانيا أو "، مضيفا أن الزعيمين تبادلا الدعوة لزيارة البلدين.ويأتى الاتصال في وقت تتبادل القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، الاتهام بانتهاك الاتفاق الذي توصلتا إليه في أيار، وأرسى هدنة بينهما في حرب التعرفات التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي.