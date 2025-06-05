Advertisement

عربي-دولي

بطلب مباشر من ترامب... اتصال بين الرئيسين الصيني والأميركي!

Lebanon 24
05-06-2025 | 11:25
A-
A+
Doc-P-1370993-638847451714329932.png
Doc-P-1370993-638847451714329932.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترامب، اتصالاً هاتفياً يوم الخميس، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي الصيني، وذلك في ظل تصاعد التوترات التجارية والدبلوماسية بين البلدين.
Advertisement


وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن الاتصال تم "بطلب من الرئيس الأميركي"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.


وقال ترامب،  إن فريقين أميركي وصيني سيجتمعان قريبا، مضيفا "ركزت المحادثة بشكل شبه كامل على التجارة. لم تتم مناقشة أي شيء يتعلق بروسيا وأوكرانيا أو إيران"، مضيفا أن الزعيمين تبادلا الدعوة لزيارة البلدين.

ويأتى الاتصال في وقت تتبادل القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم، الاتهام بانتهاك الاتفاق الذي توصلتا إليه في أيار، وأرسى هدنة بينهما في حرب التعرفات التجارية التي أطلقها الرئيس الأميركي.
مواضيع ذات صلة
ترامب: فريقان أميركي وصيني سيجتمعان قريبا بعد الاتصال بالرئيس الصيني
lebanon 24
06/06/2025 05:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: كل قادة العالم يتصلون بنا لطلب الاجتماعات وهذا لم يحصل من قبل
lebanon 24
06/06/2025 05:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد "قسد": قواتنا على اتصال مباشر مع تركيا
lebanon 24
06/06/2025 05:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد قوات سوريا الديمقراطية: نحن على اتصال مباشر مع تركيا
lebanon 24
06/06/2025 05:11:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:57 | 2025-06-05
16:35 | 2025-06-05
16:08 | 2025-06-05
13:02 | 2025-06-05
13:02 | 2025-06-05
13:00 | 2025-06-05
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24