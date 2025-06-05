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عربي-دولي

"خلاصة إيجابية للغاية"... هكذا علّق ترامب على اتصاله بنظيره الصيني!

Lebanon 24
05-06-2025 | 11:35
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الصيني شي جينبينغ "أفضى الى خلاصة إيجابية للغاية"، مشيراً إلى أن "كلّاً منهما وجّه دعوة للآخر لزيارة بلده".
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كلام ترامب جاء عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال.

أضاف "دام الإتصال قرابة ساعة ونصف ساعة، وأثمر خلاصة إيجابية للغاية لصالح البلدين" مشيرا الى أن "مسؤولين تجاريين من الطرفين سيلتقون قريبا".


وتابع "الرئيس شي دعاني والسيدة الأولى بلباقة لزيارة الصين، وقمت بالمثل. كوننا رئيسين لأمتين عظيمتين، هذا أمر نتطلع كلانا للقيام به".
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