"خلاصة إيجابية للغاية"... هكذا علّق ترامب على اتصاله بنظيره الصيني!

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كلام جاء عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال.أضاف "دام الإتصال قرابة ساعة ونصف ساعة، وأثمر خلاصة إيجابية للغاية لصالح البلدين" مشيرا الى أن "مسؤولين تجاريين من الطرفين سيلتقون قريبا".وتابع "الرئيس شي دعاني والسيدة الأولى بلباقة لزيارة ، وقمت بالمثل. كوننا رئيسين لأمتين عظيمتين، هذا أمر نتطلع كلانا للقيام به".