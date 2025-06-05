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عربي-دولي
بعد حديث عن تسليح إسرائيل لعصابات في غزة.. "حماس" ترد
Lebanon 24
05-06-2025
|
11:59
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ذكرت حركة
حماس
، الخميس، أن تصريحات
رئيس حزب
"
إسرائيل
بيتنا"
أفيغدور ليبرمان
، تكشف حقيقة دامغة وخطيرة، تتمثّل في تسليح الجيش
الإسرائيلي
لعصابات إجرامية في
قطاع غزة
.
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وأوضحت أن هدف إسرائيل هو إحداث حالة فوضى أمنية ومجتمعية، وتسويق مشاريع
الاحتلال
لهندسة التجويع والسرقة المنظمة للمساعدات الإنسانية، وأضافت: "إننا في حركة حماس نؤكد أن هذا الاعتراف الرسمي يُثبّت ما كشفته الوقائع الميدانية طوال الأشهر الماضية، من تنسيقٍ واضح بين عصابات اللصوص والمتعاونين مع الاحتلال وبين جيش العدو نفسه، في نهب المساعدات وافتعال أزمات إنسانية تزيد معاناة شعبنا المحاصر".
وتابعت: "يؤكّد هذا الاعتراف أن جيش الاحتلال لا يكتفي بالقصف والقتل الجماعي، بل يتولى تنظيم ورعاية عمليات السرقة والتجويع بشكل مباشر عبر تلك العصابات العميلة، في محاولة لكسر إرادة شعبنا والتأثير على بيئته
المقاومة
".
وأشارت حماس إلى أن "هذه العصابات التي امتهنت الخيانة والسرقة تتحرك تحت إشراف أمني
صهيوني
مباشر، وهي أدوات رخيصة بيد العدو، وعدوٌ حقيقي لشعبنا الفلسطيني، وستتم ملاحقتها ومحاسبتها بحزمٍ من قوى شعبنا والأجهزة المختصة".
وقالت الحركة: "ندعو جماهير شعبنا البطل إلى الحذر من هذه العصابات، ورفع الغطاء المجتمعي عنها، والتعاون مع الجهات الأمنية واللجان الشعبية لحماية مجتمعنا ومقدّراته من أذرع الاحتلال الداخلية".
وكان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان قال إن إسرائيل تسلح عائلات مجرمين في غزة بموافقة رئيس الوزراء
بنيامين نتنياهو
.
وذكر ليبرمان في مقابلة مع القناة الثانية الإسرائيلية أنَّ "إسرائيل تقوم بتسليح تنظيمات متطرفة في غزة بموافقة
نتنياهو
".
ويأتي هذا التصريح في ظل تصاعد الجدل داخل إسرائيل حول إدارة الحرب في غزة، والتكتيكات غير التقليدية التي تتبعها الحكومة لزعزعة قبضة حماس في القطاع.
(سكاي نيوز عربية)
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