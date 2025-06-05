بعد تعليق ليوم واحد... عودة توزيع المساعدات الغذائية في غزة

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وقال الجهاز الإعلامي التابع للمؤسسة: "لقد فتحنا أبوابنا لعمليات توزيع اليوم"، مشيراً إلى توزيع 1.4 مليون وجبة خلال النهار في مركزين مختلفين، ليصل إجمالي الوجبات الموزعة منذ 27 أيار إلى 8.4 مليون وجبة.وكانت "مؤسسة غزة الإنسانية" بدأت عملياتها قبل أكثر من أسبوع بقليل، بعدما رفعت جزئيا الحصار المطبق الذي حرم السكان من مساعدات حيوية. إلا أن توزيع المساعدات شهد فوضى عارمة مع تقارير عن سقوط ضحايا بنيران إسرائيلية قرب المراكز.