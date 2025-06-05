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عربي-دولي
بعد تعليق ليوم واحد... عودة توزيع المساعدات الغذائية في غزة
Lebanon 24
05-06-2025
|
12:47
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أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية، اليوم الخميس، استئناف توزيع المساعدات الغذائية في القطاع، بعد أن علّقته يوم الأربعاء إثر مقتل نحو ثلاثين شخصاً في حادث جديد وقع يوم الثلاثاء قرب أحد مراكزها.
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وقال الجهاز الإعلامي التابع للمؤسسة: "لقد فتحنا أبوابنا لعمليات توزيع اليوم"، مشيراً إلى توزيع 1.4 مليون وجبة خلال النهار في مركزين مختلفين، ليصل إجمالي الوجبات الموزعة منذ 27 أيار إلى 8.4 مليون وجبة.
وكانت "مؤسسة غزة الإنسانية" بدأت عملياتها قبل أكثر من أسبوع بقليل، بعدما رفعت
إسرائيل
جزئيا الحصار المطبق الذي حرم السكان من مساعدات حيوية. إلا أن توزيع المساعدات شهد فوضى عارمة مع تقارير عن سقوط ضحايا بنيران إسرائيلية قرب المراكز.
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