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المرحلة الثالثة انطلقت... الحجاج ينفرون من عرفات إلى مزدلفة

Lebanon 24
05-06-2025 | 13:02
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بدأ حجاج بيت الله الحرام، يوم الخميس، نفرتهم من عرفات إلى مزدلفة، وسط إجراءات صحية مشددة وتدابير وقائية، إلى جانب خدمات متكاملة وفّرتها الجهات المعنية.

وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية (واس)، فقد "بدأ حجاج بيت الله الحرام بع 8:05:03 PMد غروب شمس هذا اليوم، الخميس، التاسع من شهر ذي الحجة الجاري، التوجه إلى مشعر الله الحرام مزدلفة وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين، ليؤدي ضيوف الرحمن مناسكهم بسلام آمنين بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات، وقضاء ركن الحج الأعظم".

ويؤدي ضيوف الرحمن عقب وصولهم إلى مزدلفة، صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسنة الرسول ويبيتون هذه الليلة في مزدلفة، ثم يتوجهون إلى منى بعد صلاة فجر يوم غد لرمي جمرة العقبة ونحر الهدي.
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وتعد النفرة من عرفات إلى مزدلفة، المرحلة الثالثة من مراحل تنقلات حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة لأداء مناسك حجهم.

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