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وكتب عبر منصته " ": "طلبت منه (إيلون) أن يغادر"، مضيفا "الطريقة الأسهل لتوفير المال في ميزانيتنا، مليارات ومليارات من الدولارات، هو إنهاء الدعم والعقود الحكومية لإيلون".وفي تدوينة أخرى، ذكر الرئيس الأميركي: "لقد كان إيلون -يستنزف قواه-، طلبت منه المغادرة، وسحبت منه تفويضه بشأن السيارات الكهربائية، والذي أجبر الجميع على شراء هذه السيارات التي لا يريدها أي شخص (والذي كان يعلم منذ أشهر أنني سأفعل ذلك!)، ثم أصيب بالجنون!"ردّا على ذلك، نشر استطلاع رأي على حسابه في "إكس"، جاء فيه: "هل حان الوقت لإنشاء حزب سياسي جديد في أميركا يمثل فعليا 80% من الطبقة المتوسطة؟"وفي أقل من ساعة، تجاوز عدد المشاركين في المليون تصويت، حيث صوّتت الغالبية الساحقة لصالح خيار "نعم".عقب ذلك، نشر ماسك تغريدة جديدة قال فيها: "حان وقت إلقاء القنبلة الكبرى: ترامب موجود في ملفات إبستين. هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها. يوما سعيدا يا ترامب!". ويشير ماسك إلى وثائق عدة تتعلق بقضية رجل الأعمال الأميركي إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية واستغلال جنسي، لكنه انتحر في السجن قبل محاكمته.وتابع ماسك: "تذكروا هذه التغريدة في ، فالحقيقة ستظهر".كما علّق على كلام ترامب بشأن سحب تفويض السيارات الكهربائية، بالقول "كذبة واضحة. محزن جدا".وفي وقت سابق أعرب الرئيس الأميركي، عن "استياء بالغ" من الانتقادات التي وجّهها إيلون ماسك لمشروع الضخم، مشيرا إلى أنه غير واثق من استمرار العلاقة "الرائعة"، التي تجمعه بحليفه المقرب.وقال ترامب للصحفيين في خلال استقباله المستشار الألماني ميرتس: "إيلون وأنا جمعتنا علاقة رائعة. لا أعرف ما إذا ستبقى كذلك".وتابع: "أنا مُحبط جدا من إيلون. لقد ساعدته كثيرا. كان على دراية بتفاصيل مشروع القانون أكثر من أي شخص هنا. لم يكن لديه أي اعتراض عليه. فجأة، واجه مشكلة، ولم تتفاقم إلا عندما علم أننا سنُخفِّض تفويض السيارات الكهربائية".وبعد دقائق قليلة من هذا التصريح، خرج ماسك ليردّ على ترامب، قائلا: "كلام ترامب خاطئ، لم يُعرض عليّ هذا القانون ولو لمرة واحدة، وتم إقراره في جنح الليل بسرعة كبيرة لدرجة أن لا أحدا تقريبا في استطاع قراءته!"