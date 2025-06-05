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عربي-دولي
زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلّق على تسليح الميليشيات في غزة
Lebanon 24
05-06-2025
|
13:02
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قال زعيم
المعارضة
الإسرائيلية
يائير لابيد
، يوم الخميس، إنه "بعد أن انتهى رئيس الحكومة
بنيامين نتنياهو
من إعطاء ملايين الدولارات لحماس، انتقل إلى إعطاء الأسلحة للمنظمات القريبة من داعش في غزة".
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وأضاف
لابيد
: "كل ذلك تم بشكل ارتجالي، وكل ذلك من دون تخطيط استراتيجي، وكل ذلك يؤدي إلى المزيد من
الكوارث
".
وتابع: "الأسلحة التي تدخل غزة ستستخدم في نهاية المطاف ضد جنود الجيش
الإسرائيلي
والمواطنين الإسرائيليين".
واختتم بالقول: "يجب على
هذه الحكومة
أن تعود إلى بيتها".
أثارت تصريحات
رئيس حزب
"
إسرائيل
بيتنا"،
أفيغدور ليبرمان
، عن تسليح إسرائيل لعائلات مجرمين في غزة بموافقة رئيس الوزراء
بنيامين
نتنياهو
، جدلا واسعا.
وقال
ليبرمان
، على منصة "إكس": "لم يتعلم رئيس وزراء السابع من أكتوبر شيئا ويواصل نفس المفهوم الذي قادنا إلى أعظم مذبحة في تاريخ البلاد، لقد دعم نتنياهو
حماس
لسنوات ورفض الاستماع إلي عندما قلت له إنه من خلال القيام بذلك فإنه يضر بشكل خطير بأمن
دولة إسرائيل
".
وأضاف: "وها هو الآن يكرر نفس الخطأ وينقل الأسلحة إلى العشائر التابعة لداعش في غزة".
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