زعيم المعارضة الإسرائيلية يعلّق على تسليح الميليشيات في غزة

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وأضاف : "كل ذلك تم بشكل ارتجالي، وكل ذلك من دون تخطيط استراتيجي، وكل ذلك يؤدي إلى المزيد من ".وتابع: "الأسلحة التي تدخل غزة ستستخدم في نهاية المطاف ضد جنود الجيش والمواطنين الإسرائيليين".واختتم بالقول: "يجب على أن تعود إلى بيتها".أثارت تصريحات " بيتنا"، ، عن تسليح إسرائيل لعائلات مجرمين في غزة بموافقة رئيس الوزراء ، جدلا واسعا.وقال ، على منصة "إكس": "لم يتعلم رئيس وزراء السابع من أكتوبر شيئا ويواصل نفس المفهوم الذي قادنا إلى أعظم مذبحة في تاريخ البلاد، لقد دعم نتنياهو لسنوات ورفض الاستماع إلي عندما قلت له إنه من خلال القيام بذلك فإنه يضر بشكل خطير بأمن ".وأضاف: "وها هو الآن يكرر نفس الخطأ وينقل الأسلحة إلى العشائر التابعة لداعش في غزة".