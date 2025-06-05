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عربي-دولي
وزير الخارجية الألماني: الاعتراف بدولة فلسطينية الآن "مؤشّر خاطئ"
Lebanon 24
05-06-2025
|
16:57
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أكد
وزير الخارجية
الألماني يوهان فاديفول، يوم الخميس، أن
برلين
ستواصل إمداد
إسرائيل
بالأسلحة، مستبعدا الاعتراف بالدولة
الفلسطينية
في الوقت الحالي.
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وقال فاديفول في
مؤتمر صحفي
في برلين مع نظيره
الإسرائيلي
جدعون ساعر
: "يتعين على برلين مواصلة إمداد إسرائيل بالأسلحة".
وفيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية أكد الوزير الألماني: "ينبغي إنجاز هذه العملية في إطار مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين قبل أن نعترف بدولة فلسطينية، ونرى أن اعترافا بدولة فلسطينية الآن سيكون مؤشرا خاطئا".
كما أشار إلى أن المستشار الألماني
فريدريش
ميرتس، يخطط لزيارة إسرائيل هذا العام.
كانت
ألمانيا
قد وافقت على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار
يورو
، منذ هجوم السابع من تشرين الاول 2023 قبل نحو 20 شهرا.
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