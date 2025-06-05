وزير الخارجية الألماني: الاعتراف بدولة فلسطينية الآن "مؤشّر خاطئ"

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وقال فاديفول في في برلين مع نظيره : "يتعين على برلين مواصلة إمداد إسرائيل بالأسلحة".وفيما يتعلق بالاعتراف بالدولة الفلسطينية أكد الوزير الألماني: "ينبغي إنجاز هذه العملية في إطار مفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين قبل أن نعترف بدولة فلسطينية، ونرى أن اعترافا بدولة فلسطينية الآن سيكون مؤشرا خاطئا".كما أشار إلى أن المستشار الألماني ميرتس، يخطط لزيارة إسرائيل هذا العام.كانت قد وافقت على تصدير أسلحة إلى إسرائيل بقيمة تقارب نصف مليار ، منذ هجوم السابع من تشرين الاول 2023 قبل نحو 20 شهرا.