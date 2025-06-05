"أسعار الألومنيوم" ستقفز عالياً.. إلى أي مستوى ستصل؟

تتوقع شركة أبحاث سوق الألومنيوم (هاربور ألومنيوم) ارتفاع أسعار المعدن في العالم بنهاية العام المقبل بأكثر من 20 بالمئة في ظل نقص الإمدادات العالمية وارتفاع الطلب الأميركي نتيجة الاتفاقيات التجارية المحتملة لإدارة الرئيس الأميركي مع الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.

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وقال يورج فاسكيز المدير الإداري لشركة هاربور خلال قمة الألومنيوم السابعة عشرة في شيكاغو مساء الأربعاء إنه من المحتمل ارتفاع أسعار العقود القياسية للألومنيوم في تعاملات بورصة للمعادن إلى 3000 دولار للطن خلال الـ 18 شهرا المقبلة، وهو ما يزيد بنسبة 22 بالمئة عن الأسعار في ختام تعاملات أمس بحسب وكالة نيوز.



وتتناقض توقعات شركة هاربور مع توقعات بنك الاستثمار الأميركي ، الذي يتوقع انخفاض أسعار الألمنيوم إلى 2100 دولار للطن مطلع العام المقبل.



وأشارت بلومبرغ إلى أن هذا التوقع المتفائل لبنك غولدمان يأتي في وقت حرج، إذ تواجه صناعة الألمنيوم العالمية أجندة العدائية بشأن التعريفات الجمركية، والتي يُنظر إليها على أنها ستكون سببا في تُفاقم التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

ووقّع ترامب مساء الثلاثاء أمرًا بمضاعفة التعريفات الجمركية على الصلب والألمنيوم من 25 بالمئة إلى 50 بالمئة بأثر فوري.





وقال ترامب إن هذه الإجراءات ستحمي هوامش أرباح الصناعة المحلية الأميركية، وستحفز الاستثمار في قدرات إنتاجية جديدة.



وبحسب تقديرات بنك الاستثمار الأميركي ، استوردت أكثر من 80 بالمئة من احتياجاتها من الألومنيوم في العام الماضي.



ويتوقع فاسكيز ارتفاع الطلب العالمي على الألومنيوم، مع استفادة الولايات المتحدة من إبرام اتفاقيات تجارية مع دول أخرى .



في الوقت نفسه، لا تُوسّع ، أكبر مُنتج، طاقتها الإنتاجية، بينما يُبدي باقي العالم انضباطًا أكبر في نشاط إنتاج الألومنيوم. (سكاي نيوز عربية)