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عربي-دولي

بعد مهاجمته ترامب.. البيت الابيض يردّ على ماسك

Lebanon 24
05-06-2025 | 23:06
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وصفت كارولين ليفيت المتحدثة باسم البيت الأبيض، مزاعم الملياردير إيلون ماسك بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مذكور في وثائق تتعلق بقضية رجل الأعمال جيفري إبستين، بأنها "مؤسفة".
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وقالت ليفيت لشبكة "سي إن إن": "هذه حلقة مؤسفة لإيلون، الذي لم يرضه مشروع القانون الضخم والجميل، المتعلق بخفض الإنفاق الحكومي، لأنه لا يتضمن الأمور التي تهمه".

وكان ماسك قال إن الرئيس الأميركي مذكور ضمن وثائق عدة تتعلق بقضية رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية واستغلال جنسي.

وكتب ماسك في تغريدة على منصة "إكس": "حان وقت المفاجأة الكبرى: دونالد ترامب موجود في ملفات إبستين. هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها. يوما سعيدا دونالد ترامب!". (روسيا اليوم)
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