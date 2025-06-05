بعد مهاجمته ترامب.. البيت الابيض يردّ على ماسك

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وقالت ليفيت لشبكة " إن": "هذه حلقة مؤسفة لإيلون، الذي لم يرضه مشروع القانون الضخم والجميل، المتعلق بخفض الإنفاق الحكومي، لأنه لا يتضمن الأمور التي تهمه".وكان قال إن الرئيس الأميركي مذكور ضمن وثائق عدة تتعلق بقضية رجل الأعمال الأميركي جيفري إبستين، المتهم بارتكاب جرائم جنسية واستغلال جنسي.وكتب ماسك في تغريدة على منصة "إكس": "حان وقت المفاجأة الكبرى: موجود في ملفات إبستين. هذا هو السبب الحقيقي لعدم نشرها. يوما سعيدا دونالد ترامب!". (روسيا اليوم)