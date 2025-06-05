ضيوف الرحمن يبدأون رمي "جمرة العقبة" الكبرى في مشعر منى

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فجر اليوم الجمعة، بدأ توافد أفواج الحجاج بأداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) وسط انسيابية في التنقل، وتسخير كافة الإمكانات الخدمية والأمنية منذ خروجه من مزدلفة وحتى وصولهم إلى جسر الجمرات.وخصصت الجهات المعنية مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج عبر الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيّد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى .حيث رمى ضيوف الجمرة مع توفر جميع والصحية والإسعافية والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة ، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج .إلى ذلك، وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر حيث يبدأون بنحر هديهم، ثم بحلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين والمروة.(العربية)