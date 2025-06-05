Advertisement

عربي-دولي

ضيوف الرحمن يبدأون رمي "جمرة العقبة" الكبرى في مشعر منى

Lebanon 24
05-06-2025 | 23:13
A-
A+
Doc-P-1371197-638847872156459121.jpg
Doc-P-1371197-638847872156459121.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
فجر اليوم الجمعة، بدأ توافد أفواج الحجاج بأداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى (جمرة العقبة) وسط انسيابية في التنقل، وتسخير كافة الإمكانات الخدمية والأمنية منذ خروجه من مزدلفة وحتى وصولهم إلى جسر الجمرات.
Advertisement

وخصصت الجهات المعنية مسارات متعددة لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشأة الجمرات لضمان انسيابية حركة الحجيج عبر الجمرات بأدواره المتعددة، الذي شُيّد بطريقة هندسية تراعي توزيع كثافة الحجيج في الرمي وتربطه بجسور للمشاة مع قطار المشاعر والمناطق المحيطة بمخيمات الحجاج في منى .

حيث رمى ضيوف الرحمن الجمرة مع توفر جميع الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية والدفاع المدني إلى جانب رجال الأمن القائمين على تنظيم حركة الحجيج في ساحات جسر الجمرات وعلى مداخله ومخارجه.

واتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والآمن على دفعات وتوزعت على الأدوار حسب التنظيم المعد، والعودة لمواقع إقامتهم بانسيابية ومرونة ، فيما اتسمت الطرق في مشعر منى إجمالاً بالمرونة في الحركة المرورية للسيارات وتنقل الحجيج .

إلى ذلك، وبعد أن يفرغ الحجاج من رمي جمرة العقبة يشرع لهم في هذا اليوم أعمال النحر حيث يبدأون بنحر هديهم، ثم بحلق رؤوسهم، ثم الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة.(العربية)
مواضيع ذات صلة
بدء توافد الحجاج إلى مشعر منى استعداداً لرمي الجمرات
lebanon 24
06/06/2025 09:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجاج يتوافدون إلى مشعر منى استعدادًا للوقوف بعرفة
lebanon 24
06/06/2025 09:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية السعودية: اكتمال وصول الحجاج إلى مشعر منى
lebanon 24
06/06/2025 09:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
استقبال الحجاج في "مشعر منى" لقضاء يوم التروية
lebanon 24
06/06/2025 09:05:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:36 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:14 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:46 | 2025-06-06
01:36 | 2025-06-06
01:27 | 2025-06-06
01:14 | 2025-06-06
01:00 | 2025-06-06
00:51 | 2025-06-06
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24