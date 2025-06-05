الخارجية الأميركية: إيران هي أكبر دولة "راعية للإرهاب" في العالم

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اعتبرت المتحدثة باسم تامي بروس أن هي أكبر دولة "راعية للإرهاب" في العالم.وكتبت بروس على منصة "إكس": "إيران هي أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم. " " و" " والحوثيون أورام خبيثة في تلك المنطقة، هدفها زعزعة الاستقرار والقتل والحفاظ على نوع من الفوضى التي تسمح لإيران بالاستمرار".ويأتي منشور المتحدثة باسم الأميركية بعد تقرير نشرته صحيفة " " حول سعى إيران لتعزيز ترسانتها من الصواريخ البالستية عبر طلب آلاف الأطنان من مكونات حيوية من ، أبرزها "بيركلورات الأمونيوم"، المستخدمة في تصنيع الوقود الصلب للصواريخ.وأفادت مصادر مطلعة على الصفقة للصحيفة، بانه من المتوقع وصول شحنات من "بيركلورات الأمونيوم" إلى إيران خلال الأشهر المقبلة، ورجح أحد المصادر أن ترسل كميات منها إلى الجماعات الموالية لها ضمن ما يسمى "بـ محور "، وفي مقدمتها جماعة " الله" في اليمن.