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عربي-دولي

من الأفضل ترك روسيا وأوكرانيا "تتقاتلان" لفترة.. تصريح مُثير للجدل لترامب

Lebanon 24
05-06-2025 | 23:19
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رأى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، أنه من الأفضل ترك روسيا وأوكرانيا تتقاتلان لفترة.
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وقال ترامب: "ربما يكون من الأفضل ترك روسيا وأوكرانيا تتقاتلان لفترة من الوقت قبل الفصل بينهما".

وأضاف: "طلبت من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عدم الرد على الهجوم الأوكراني على القواعد الجوية".

وأضاف ترامب: "لا اعتقد أن روسيا وأوكرانيا ستبرمان اتفاقا".

وشبّه ترامب، في اجتماع بالمكتب البيضاوي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، حرب روسيا وأوكرانيا بطفلين يكرهان بعضهما البعض.

وأشار ترامب إلى أنه "أحيانا يكون من الأفضل أن تتركهما يتشاجران لفترة ثم تفصل بينهما".

وأوضح ترامب أن التهديد بفرض العقوبات ما زال قائما، مضيفا أنه يمكن أن يتم فرض عقوبات على أوكرانيا وروسيا معا.

وشدد على أنه "عندما أرى اللحظة التي لا تتوقف عندها (الحرب) سنكون صارمين جدا جدا".

من جانبه طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس ترامب بممارسة مزيد من الضغط على روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا، وذلك أثناء زيارته له في البيت الأبيض الخميس.

وتحدث ميرتس لترامب في المكتب البيضاوي قائلا "تعلمون أننا وفرنا الدعم لأوكرانيا ونحن نتطلع الى مزيد من الضغط على روسيا".(سكاي نيوز)
 
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