من الأفضل ترك روسيا وأوكرانيا "تتقاتلان" لفترة.. تصريح مُثير للجدل لترامب

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رأى الرئيس الأميركي ، الخميس، أنه من الأفضل ترك وأوكرانيا تتقاتلان لفترة.وقال : "ربما يكون من الأفضل ترك روسيا وأوكرانيا تتقاتلان لفترة من الوقت قبل الفصل بينهما".وأضاف: "طلبت من عدم الرد على الهجوم الأوكراني على القواعد الجوية".وأضاف ترامب: "لا اعتقد أن روسيا وأوكرانيا ستبرمان اتفاقا".وشبّه ترامب، في اجتماع بالمكتب البيضاوي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، حرب روسيا وأوكرانيا بطفلين يكرهان بعضهما البعض.وأشار ترامب إلى أنه "أحيانا يكون من الأفضل أن تتركهما يتشاجران لفترة ثم تفصل بينهما".وأوضح ترامب أن التهديد بفرض ما زال قائما، مضيفا أنه يمكن أن يتم فرض عقوبات على وروسيا معا.وشدد على أنه "عندما أرى اللحظة التي لا تتوقف عندها (الحرب) سنكون صارمين جدا جدا".من جانبه طالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس ترامب بممارسة مزيد من الضغط على روسيا لوقف الحرب في أوكرانيا، وذلك أثناء زيارته له في الخميس.وتحدث ميرتس لترامب في المكتب البيضاوي قائلا "تعلمون أننا وفرنا الدعم لأوكرانيا ونحن نتطلع الى مزيد من الضغط على روسيا".(سكاي نيوز)