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عربي-دولي
حماس تؤكد قبولها مقترح ويتكوف مع المطالبة بـ"تحسينات".. هل من محادثات جديدة؟
Lebanon 24
05-06-2025
|
23:28
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أكد رئيس حركة
حماس
بقطاع غزة خليل الحية أن الحركة لم ترفض المقترح الأخير من
ستيف ويتكوف
المبعوث الخاص
للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لوقف إطلاق النار في غزة، بل طالبت فقط ببعض التغييرات والتحسينات لضمان إنهاء الحرب في القطاع.
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وأضاف أن الحركة مستعدة للانخراط في جولة جديدة من محادثات وقف إطلاق النار، وأن الاتصالات مستمرة مع الوسطاء.
وقال الحية، وهو كبير مفاوضي حماس، في كلمة له: "نؤكد أن الحركة لم ترفض مقترح ويتكوف الأخير ولكن قدمنا بعض الملاحظات والتحسينات من أجل ضمان أن تنتهي هذه الحرب".
وشدد الحية على ضرورة إنهاء الحرب وانسحاب القوات
الإسرائيلية
من غزة، وهما مطلبان ترفضهما
إسرائيل
.
وقال
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
إنه على الرغم من موافقة حكومته على مقترح ويتكوف، فإن حماس لا تزال ترفضه.
وينص المقترح على هدنة 60 يوماً ومبادلة 28 من أصل 56 رهينة لا يزالون محتجزين في غزة مقابل أكثر من 1200 أسير ومعتقل فلسطيني، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع.
وتقول حماس إنها لن تفرج عن الرهائن المتبقين إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب، بينما يتعهد
نتنياهو
بعدم إنهاء الحرب إلا بعد نزع سلاح حماس والقضاء عليها في غزة.
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