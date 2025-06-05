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عربي-دولي
تل أبيب: إطلاق الحوثيين صواريخ علينا لن يمرّ دون رد
Lebanon 24
05-06-2025
|
23:34
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كشف مصدر أمني إسرائيلي ان إطلاق جماعة
الحوثي
صواريخ على
إسرائيل
لن يمر من دون رد، وان الجيش
الإسرائيلي
سيرد على الحوثيين في الوقت المناسب، وفق ما نقل موقع "واللا".
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وأضاف المصدر الإسرائيلي أن أجهزة الاستخبارات تعمل على مدار الساعة لتوسيع قاعدة الأهداف التابعة للحوثيين في اليمن.
وقال الموقع إن معرفة الأهداف الحوثية تتحسن يوما بعد يوم ما يوسع خيارات الهجوم، مضيفا أن المسؤولين
في إسرائيل
يشعرون بخيبة أمل من الاتفاق بين
الولايات المتحدة
والحوثيين.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، مشيرا إلى أن
صفارات الإنذار
دوت في عدة مناطق في البلاد، إثر الهجوم الصاروخي.
وقالت
القناة الثانية عشرة
الإسرائيلية
إن إنه تم إغلاق المجال الجوي أمام عمليات الإقلاع والهبوط في
مطار بن غوريون
بتل أبيب.(سكاي نيوز)
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