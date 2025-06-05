تل أبيب: إطلاق الحوثيين صواريخ علينا لن يمرّ دون رد

Advertisement

كشف مصدر أمني إسرائيلي ان إطلاق جماعة صواريخ على لن يمر من دون رد، وان الجيش سيرد على الحوثيين في الوقت المناسب، وفق ما نقل موقع "واللا".وأضاف المصدر الإسرائيلي أن أجهزة الاستخبارات تعمل على مدار الساعة لتوسيع قاعدة الأهداف التابعة للحوثيين في اليمن.وقال الموقع إن معرفة الأهداف الحوثية تتحسن يوما بعد يوم ما يوسع خيارات الهجوم، مضيفا أن المسؤولين يشعرون بخيبة أمل من الاتفاق بين والحوثيين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، مشيرا إلى أن دوت في عدة مناطق في البلاد، إثر الهجوم الصاروخي.وقالت إن إنه تم إغلاق المجال الجوي أمام عمليات الإقلاع والهبوط في بتل أبيب.(سكاي نيوز)