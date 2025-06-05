Advertisement

عربي-دولي

تل أبيب: إطلاق الحوثيين صواريخ علينا لن يمرّ دون رد

Lebanon 24
05-06-2025 | 23:34
A-
A+
Doc-P-1371212-638847885142360505.jpg
Doc-P-1371212-638847885142360505.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف مصدر أمني إسرائيلي ان إطلاق جماعة الحوثي صواريخ على إسرائيل لن يمر من دون رد، وان الجيش الإسرائيلي سيرد على الحوثيين في الوقت المناسب، وفق ما نقل موقع "واللا". 
Advertisement

وأضاف المصدر الإسرائيلي أن أجهزة الاستخبارات تعمل على مدار الساعة لتوسيع قاعدة الأهداف التابعة للحوثيين في اليمن.

وقال الموقع إن معرفة الأهداف الحوثية تتحسن يوما بعد يوم ما يوسع خيارات الهجوم، مضيفا أن المسؤولين في إسرائيل يشعرون بخيبة أمل من الاتفاق بين الولايات المتحدة والحوثيين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الخميس، اعتراض صاروخ أطلق من اليمن، مشيرا إلى أن صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق في البلاد، إثر الهجوم الصاروخي.

وقالت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية إن إنه تم إغلاق المجال الجوي أمام عمليات الإقلاع والهبوط في مطار بن غوريون بتل أبيب.(سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
تل أبيب تهدد أوروبا: لا اعتراف بدولة فلسطين دون رد فعل في الضفة
lebanon 24
06/06/2025 09:06:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام تابعة للحوثيين تعلن تنفيذ هجوم بصاروخ بالستي فرط صوتي استهدف مطار تل أبيب
lebanon 24
06/06/2025 09:06:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رصد إطلاق صاروخ من اليمن تجاه تل أبيب
lebanon 24
06/06/2025 09:06:00 Lebanon 24 Lebanon 24
إغلاق مطار تل أبيب بعد إطلاق صاروخ من اليمن (الحدث)
lebanon 24
06/06/2025 09:06:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:46 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:36 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:27 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:14 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-06-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:09 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:24 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:00 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:46 | 2025-06-06
01:36 | 2025-06-06
01:27 | 2025-06-06
01:14 | 2025-06-06
01:00 | 2025-06-06
00:51 | 2025-06-06
فيديو
lebanon 24
00:44 | 2025-06-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24