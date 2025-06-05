الأسبوع المقبل... قرار غربي ضد إيران أمام "الطاقة الذرية"

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تعتزم والولايات المتحدة الاسبوع المقبل طرح قرار ضد مجلس محافظي ، مع تهديد بإحالة الملف على ، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية عدة.وقال مصدر مطلع الخميس إنه بعد نشر الوكالة التابعة للامم المتحدة تقريراً يؤكد "عدم تعاون كاملاً من جانب ، سيتم تقديم قرار لعدم احترامها التزاماتها النووية".وأكد دبلوماسيان آخران لوكالة فرانس برس هذه المبادرة الغربية الهادفة إلى "تشديد الضغط" على .وأورد أحد هذين المصدرين أن النص الذي اعدته ولندن وباريس وبرلين، "يستند الى التقرير الكامل" الذي كشفته الوكالة قبل أيام، متوقعاً ان يتم التصويت عليه الأربعاء المقبل خلال الاجتماع المقرر في فيينا.وفي هذا التقرير الذي وصفته طهران بأنه "سياسي"، دعت الوكالة الذرية إيران إلى مزيد من الشفافية في شأن برنامجها .وكتبت الوكالة أن "إيران عمدت مراراً إما إلى عدم الرد، وإما إلى عدم تقديم اجوبة تقنية ذات صدقية، فضلاً عن تنظيفها" الأماكن المعنية، مشيرة أيضاً إلى سرقة وثائق سرية.وسرعت طهران في الأشهر الاخيرة من وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصب حتى 60%، وهو سقف قريب من نسبة 90% الضرورية لصنع قنبلة.وتنفي طهران أي نية عسكرية لديها، مؤكدة حقها في إنتاج الطاقة النووية لأغراض مدنية.