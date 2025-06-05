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إقتصاد
بالأرقام.. هذه صادرات إسرائيل القياسية من الأسلحة
Lebanon 24
05-06-2025
|
23:52
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أعلنت
وزارة الدفاع الإسرائيلية
أن صادرات الدفاع
الإسرائيلية
سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا في عام 2024، حيث بلغت قيمتها 14.7 مليار دولار.
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وتعد هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي تحقق فيها صادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية أرقامًا قياسية، ويأتي ذلك في وقت تزود فيه هذه الصناعات أيضًا قوات الجيش
الإسرائيلي
بالعتاد في ظل قتال على عدة جبهات. وذكرت الوزارة أن 54 بالمئة من الصفقات التي أبرمت عام 2024 كانت مع دول أوروبية.
وفي هذا السياق، قال
وزير الدفاع
الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "لقد حطّمت
إسرائيل
رقمًا قياسيًا غير مسبوق في صادرات الدفاع"، مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز تحقق خلال "عام صعب ومعقد شهد حالة حرب". وأضاف أن "هذا الإنجاز الهائل هو نتيجة مباشرة لنجاحات الجيش الإسرائيلي والصناعات الدفاعية في مواجهة
حماس
في غزة، وحزب الله في
لبنان
، والحوثيين في اليمن، والنظام
الإيراني
في
طهران
، وفي ساحات أخرى تنشط فيها إسرائيل ضد أعدائها".
من جهته
، قال
المدير العام
لوزارة الدفاع الإسرائيلية، اللواء أمير برعام، إن الرقم القياسي الجديد في الصادرات "يعكس قبل أي شيء آخر التقدير العالمي المتزايد لقدرات التكنولوجيا الإسرائيلية المثبتة ميدانيًا".
وأوضح برعام، الذي عاد مؤخرًا من أول زيارة له إلى
الولايات المتحدة
منذ توليه منصبه، أن "الأنظمة الإسرائيلية تركت أثرًا واضحًا في جميع أنحاء
الشرق الأوسط
خلال العام الماضي، وهناك عدد متزايد من الدول يرغب في حماية مواطنيه باستخدام المعدات الدفاعية الإسرائيلية".
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