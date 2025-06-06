Advertisement

عربي-دولي

بعد كلام عن فرض سيادة إسرائيلية على الضفة.. هكذا ردّت حماس

Lebanon 24
06-06-2025 | 02:22
A-
A+
Doc-P-1371268-638847986688692066.png
Doc-P-1371268-638847986688692066.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكد القيادي في حركة حماس عبد الحكيم حنيني، مساء الخميس، أن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي أكد فيها نيته فرض السيادة على الضفة الغربية هي أوهام استعمارية ستنهار تحت صخرة صمود شعبنا الذي لن يقبل بمخططات الاحتلال.
Advertisement

وقال حنيني: "المشاريع الاستيطانية التي يسابق الاحتلال الزمن لإنشائها في الضفة الغربية لا يمكن أن تغير من حقيقة الأرض وهويتها، ولن تزعزع من يقين شعبنا ومقاومتنا أن الاحتلال إلى زوال مهما تمادى في بطشه وغروره".
 
وأوضح أن "ما جاء على لسان سموتريتش ليس سوى استمرار لسياسة فرض الأمر الواقع، التي فشلت على مدار عقود من الاحتلال، ولن تنجح الآن ولا في المستقبل، فشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المحاولات الخبيثة لنهب الأرض وشرعنة الاحتلال".
 
وأشار إلى أن "مشروع الضم وفرض السيادة المزعومة لن يُقابل إلا بمزيد من الصمود والتصدي، وأن كل شبر في الضفة الغربية سيبقى ناراً وغضباً، على الاحتلال ومستوطنيه".

ودعا حنيني الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية إلى التكاتف والعمل المشترك، ورص الصفوف وتفعيل كافة أدوات المقاومة والتصدي للاحتلال، وإفشال مخططات الضم والتهجير التي تحاك ضد شعبنا وأرضنا. (سكاي نيوز)
مواضيع ذات صلة
هكذا ردّت "حماس" على خطة ويتكوف
lebanon 24
06/06/2025 12:46:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لبنان افتتح صفحة جديدة بتاريخه عبر فرض سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح
lebanon 24
06/06/2025 12:46:11 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو: صدمت لسماع كلام يائير غولان وإيهود اولمرت وهم يرددون دعاية حماس الكاذبة ضد اسرائيل وجيشها
lebanon 24
06/06/2025 12:46:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد الكشف عن صور لمنشأة نووية سرية.. هكذا ردّت إيران
lebanon 24
06/06/2025 12:46:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:34 | 2025-06-06
05:28 | 2025-06-06
05:06 | 2025-06-06
04:55 | 2025-06-06
04:50 | 2025-06-06
04:24 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24