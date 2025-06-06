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عربي-دولي
بعد كلام عن فرض سيادة إسرائيلية على الضفة.. هكذا ردّت حماس
Lebanon 24
06-06-2025
|
02:22
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أكد القيادي في حركة
حماس
عبد الحكيم
حنيني، مساء الخميس، أن تصريحات
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش
التي أكد فيها نيته فرض السيادة على
الضفة الغربية
هي أوهام استعمارية ستنهار تحت صخرة صمود شعبنا الذي لن يقبل بمخططات
الاحتلال
.
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وقال حنيني: "المشاريع الاستيطانية التي يسابق الاحتلال الزمن لإنشائها في الضفة الغربية لا يمكن أن تغير من حقيقة الأرض وهويتها، ولن تزعزع من يقين شعبنا ومقاومتنا أن الاحتلال إلى زوال مهما تمادى في بطشه وغروره".
وأوضح أن "ما جاء على لسان
سموتريتش
ليس سوى استمرار لسياسة فرض الأمر الواقع، التي فشلت على مدار عقود من الاحتلال، ولن تنجح الآن ولا في
المستقبل
، فشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المحاولات الخبيثة لنهب الأرض وشرعنة الاحتلال".
وأشار إلى أن "مشروع الضم وفرض السيادة المزعومة لن يُقابل إلا بمزيد من الصمود والتصدي، وأن كل شبر في الضفة الغربية سيبقى ناراً وغضباً، على الاحتلال ومستوطنيه".
ودعا حنيني الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية إلى التكاتف والعمل المشترك، ورص الصفوف وتفعيل كافة أدوات
المقاومة
والتصدي للاحتلال، وإفشال مخططات الضم والتهجير التي تحاك ضد شعبنا وأرضنا. (سكاي نيوز)
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