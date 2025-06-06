بعد كلام عن فرض سيادة إسرائيلية على الضفة.. هكذا ردّت حماس

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أكد القيادي في حركة حنيني، مساء الخميس، أن تصريحات التي أكد فيها نيته فرض السيادة على هي أوهام استعمارية ستنهار تحت صخرة صمود شعبنا الذي لن يقبل بمخططات .وقال حنيني: "المشاريع الاستيطانية التي يسابق الاحتلال الزمن لإنشائها في الضفة الغربية لا يمكن أن تغير من حقيقة الأرض وهويتها، ولن تزعزع من يقين شعبنا ومقاومتنا أن الاحتلال إلى زوال مهما تمادى في بطشه وغروره".وأوضح أن "ما جاء على لسان ليس سوى استمرار لسياسة فرض الأمر الواقع، التي فشلت على مدار عقود من الاحتلال، ولن تنجح الآن ولا في ، فشعبنا الفلسطيني في الضفة الغربية لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه المحاولات الخبيثة لنهب الأرض وشرعنة الاحتلال".وأشار إلى أن "مشروع الضم وفرض السيادة المزعومة لن يُقابل إلا بمزيد من الصمود والتصدي، وأن كل شبر في الضفة الغربية سيبقى ناراً وغضباً، على الاحتلال ومستوطنيه".ودعا حنيني الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية إلى التكاتف والعمل المشترك، ورص الصفوف وتفعيل كافة أدوات والتصدي للاحتلال، وإفشال مخططات الضم والتهجير التي تحاك ضد شعبنا وأرضنا. (سكاي نيوز)