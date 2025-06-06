تقرير أميركي يتحدث عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.. إليكم ما كشفه

Advertisement

ذكر موقع "The American Conservative" الأميركي أن "وكالة "أكسيوس" ذكرت صباح الاثنين أن الاتفاق الذي اقترحته على طهران يوم السبت يسمح لها بمواصلة تخصيب اليورانيوم إلى مستويات منخفضة على الأراضي . وسيسمح ذلك لطهران بإنتاج وقود نووي مناسب لأغراض الطاقة المدنية، ولكن ليس للأسلحة النووية. وبما أن طهران ستعارض أي اتفاق يمنعها من تخصيب اليورانيوم، فقد شعر أنصار الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران بسعادة غامرة بهذه الأخبار، ولكن ليس لفترة طويلة. إلا أن الرئيس الأميركي تراكب عاد وكتب على مواقع التواصل الإجتماعي: "لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم!" إذاً، ماذا يحدث هنا؟"بحسب الموقع، "ليس الأمر واضحًا تمامًا، وربما يكون ذلك مُتعمدًا. طوال فترة ولاية الثانية، أرسلت إدارته إشارات متضاربة بشأن مطالبها، مما يُشير إلى نمط مُتعمد من التعتيم والتناقض. في بعض الأحيان يشير مسؤولو ترامب إلى أنه سيتم السماح بمستويات منخفضة من التخصيب بموجب الاتفاق، وفي أحيان أخرى ينكرون ذلك بشدة. والسؤال هو لماذا. لعل أفضل تخمين هو أن الإدارة تُشوّه علنًا طبيعة الاتفاق الذي ترغب في إبرامه. والجدير بالذكر أن هذا ينطوي على مبالغة في المطالب، ليس فقط بهدف كسب النفوذ على ، مع أن الإدارة دأبت على ذلك، ولكن هذا الازدواج يهدف في المقام الأول إلى درء انتقادات القوى المؤيدة لإسرائيل التي ترغب في تفكيك برنامج الطاقة النووية الإيراني بالكامل والتي تشن مقاومة شرسة بعد أي اقتراح بأن طهران يمكن أن تستمر في تخصيب اليورانيوم".وتابع الموقع، "قال تريتا بارسي من معهد كوينسي لكاتب المقال إن الخطاب العام المربك، على الرغم من عيوبه، يقدم للإدارة فائدتين. وأضاف: "من جهة، يُؤخّر هذا الأمر الهجوم الشرس من العناصر المؤيدة لإسرائيل التي لن ترضى بأي اتفاق مع إيران. ومن جهة أخرى، إن اتخاذ مواقف متطرفة ومبالغ فيها في بداية المفاوضات من أجل انتزاع التنازلات من الجانب الآخر يتوافق مع أسلوب ترامب التفاوضي". بطبيعة الحال، هناك طرق أخرى لتفسير هذا الأمر، والإحتمال الأبرز هو أن موقع "أكسيوس" أخطأ في نقل القصة، وهذه ليست المرة الأولى. ولكن لم تكن "أكسيوس" الوحيدة. كانت صحيفة نيويورك تايمز قد ذكرت يوم السبت أن الاتفاق الذي اقترحته الولايات المتحدة يحظر تخصيب اليورانيوم. ولكن بحلول يوم الثلاثاء، أصبح لدى الصحيفة معلومات جديدة. وقالت: "تقترح إدارة ترامب ترتيبا يسمح لإيران بمواصلة تخصيب اليورانيوم بمستويات منخفضة بينما تعمل الولايات المتحدة ودول أخرى على وضع خطة أكثر تفصيلا تهدف إلى منع إيران من الوصول إلى سلاح نووي ولكنها تمنحها إمكانية الوصول إلى الوقود لمحطات الطاقة النووية الجديدة"."وأضاف الموقع، "كما أشار كتاب هذا المقال، فإن نفي ترامب ليلة الاثنين أن الاقتراح يسمح لإيران بتخصيب أي كمية من اليورانيوم ربما كان مرتبطًا بالاتفاق الشامل النهائي، وليس بالترتيب المؤقت. لذا، فهي ليست كذبة تمامًا، بل حقيقة مراوغة. من جانبه، قال غريغ بريدي، زميل بارز في شؤون في مركز المصلحة الوطنية، إنه ما من معطيات الآن حول ما إذا كان التناقض في موقف الإدارة بشأن التخصيب ناتجًا عن صراع داخلي في ، أو عدم اتساق بسيط، أو استراتيجية متعمدة لدرء صقور إيران. وأضاف: "قد ينتهي بنا الأمر في أن يصبح الاتفاق المؤقت بمثابة الوضع النهائي، لأنه بمجرد وضع القيود الأولية، لن يرغب أي رئيس أميركي في خوض حرب بشأن تخصيب اليورانيوم المنخفض التخصيب الشفاف".وبحسب الموقع، "في حين تبدو التصريحات العامة الصارمة التي تطلقها إدارة ترامب موجهة في المقام الأول إلى الجمهور المحلي، فإن القادة الإيرانيين يسمعونها أيضا، ويتفاعلون وفقا لذلك. ويُثير الخطاب العام المتشدد معارضة ليس فقط من طهران، بل أيضًا من كبار ، وإن لم يكن للأسباب المتوقعة. وبالنظر إلى المشاكل التي يُسببها الخطاب المُربك، فإن اتباع نهج أكثر صراحةً سيكون مُجديًا، بافتراض أن ترامب، كما يدّعي، يريد بالفعل إبرام صفقة، لا حرب، مع إيران. ومع استمرار الحرب بين وأوكرانيا وتصعيد لهجومها على غزة، فإن التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران هي المهمة الأسهل ضمن أولويات السياسة الخارجية للرئيس".وتابع الموقع، "من شأن الاتفاق النووي، من خلال تخفيف ، أن يُحقق فوائد اقتصادية كبيرة ليس فقط لإيران، بل لأميركا أيضًا. وتُحدد ورقة بحثية جديدة من معهد كوينسي حجم هذه الفوائد المحتملة. في مقال بعنوان "الأبعاد الاقتصادية لاتفاق إيراني أفضل"، كتب هادي كحل زاده من جامعة برانديز أنه، كجزء من الاتفاق النووي، ينبغي على ترامب أن يأذن بصادرات أميركية سنوية تصل قيمتها إلى 25 مليار دولار، ويقدر كحل زاده أن هذه الخطوة، من خلال تعزيز التصنيع المحلي، ستوفر 190 ألف وظيفة أميركية سنويًا بحلول عام 2040. ويوصي ترامب أيضًا بالسماح للشركات الأجنبية المملوكة للولايات المتحدة بالوصول إلى فرص الاستثمار الإيرانية، والتي يصل مجموعها إلى 4 تريليون دولار".وبحسب الموقع، "لا شك أن احتمالات تحقيق مثل هذه المكاسب الاقتصادية المفاجئة تجذب ترامب، ولكن تحقيقها يتطلب تخفيف العقوبات بشكل كبير. هل يكون ترامب على استعداد لتحدي صقور إيران بشكل صارخ، هم الذين يفضلون حملة "الضغط الأقصى" لتدمير الاقتصاد الإيراني؟ استناداً إلى المعلومات الذي برزت هذا الأسبوع، فإن الإجابة نعم. من الواضح أن ترامب جاد في التوصل إلى اتفاق مفيد للطرفين مع طهران، حتى لو كان هذا يعني إثارة ردود فعل عنيفة من جانب صقور إيران. والآن، لإبرام الاتفاق، يتعين على ترامب أن يتخلى عن فكرة أن طهران ستوافق على وقف تخصيب اليورانيوم. ومع تقدم المفاوضات، يتعين على البيت الأبيض إما أن يلتزم بإصدار مطالب معقولة خلف الأبواب المغلقة، أو أن يعلن علناً ما يبدو أنه الأهداف الدبلوماسية الفعلية: تجنب الحرب من خلال رفع العقوبات في مقابل فرض قيود على التخصيب، وليس حظره. هذا ما يريده الشعب الأميركي، وهو ما يستطيع ترامب تحقيقه بدبلوماسيته الحكيمة".