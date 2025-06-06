عن طريق الخطأ.. إحراق جثة عامل في بلد أوروبي!

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أحرق موظفو مشرحة في مدينة ، جثة عامل مولدوفي يبلغ من العمر 56 عاماً عن طريق الخطأ، بعد خلطهم بين الجثث، كما ذكرت صحيفة "لا ستامبا" يوم الخميس الموافق 5 حزيران.ووقع هذا الالتباس في تشرين الثاني 2023، لكنه أصبح محور تحقيق قانوني الآن، وذلك بعد أن سافر ابنا الرجل مسافة ألفي كيلومتر لاستلام جثة والدهما ونقلها إلى بلدهم الأصلي، ليتفاجآ باختفاء الجثة. وقد تبين لاحقاً أن عائلة أخرى قامت بنثر رماد العامل المولدوفي دون أن تكون على علم بما حدث.المسؤولتان عن الخطأ هما موظفتان في المشرحة، وكان من المفترض أن تقوما بتسليم جثة رجل روماني للحرق، وكانت هذه الجثة تعود إلى متوفى آخر كان مُحْفَظاً بجانب جثة المولدوفي داخل ثلاجة الموتى. وبعد اكتشاف الخطأ، أبلغتا الإدارة، وتلقيتا عقوبة تأديبية. لم تجد ، التي تم إبلاغها بالحادث، أي عنصر جنائي في أفعالهما، وقررت أن الخطأ لم يكن متعمداً.ويطالب أقارب الضحية الآن، عبر محامٍ، تعويضاً من البلدية، وفقاً لما ذكرته صحيفة "لا " الإيطالية، حيث يسعى ذووه للحصول على 12 ألف كتعويض عن الواقعة المؤلمة. (روسيا اليوم)