مع استمرار الحرب التجارية... تراجع في مقاطعة الكنديين للمنتجات الأميركية

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ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته شركة أبحاث ، فإن نسبة الكنديين الذين يتجنبون شراء السلع الأميركية انخفضت بمقدار أربع نقاط مئوية منذ شهر آذار، لتستقر عند نحو 60%، لا تزال تمثل غالبية من المستهلكين لكن بزخم أقل من السابق.كذلك سجّل تراجعًا في نسب الكنديين الذين يتفادون ارتياد مطاعم أميركية داخل كندا، حيث بلغت النسبة 36%، بانخفاض قدره خمس نقاط مئوية. أما أولئك الذين ألغوا رحلات إلى ، فانخفض عددهم إلى 35%، وهو تراجع طفيف بنسبة نقطتين مئويتين.وعلى الجانب الأميركي من الحدود، بدأت المدن الواقعة في ولاية مثل بيلينغهام وسياتل تشعر بالآثار الاقتصادية لهذه . فقد كشفت غرفة التجارة في بيلينغهام أن حركة المرور عبر الحدود تراجعت بأكثر من 50% في نيسان مقارنة بالعام الماضي، مما أضر بالعديد من المتاجر المحلية.وقال جاي أوكيوفروسو، رئيس الغرفة التجارية، إن الوضع يتراوح بين "التقلب والانحدار الكبير"، معربًا عن أمله في عودة التبادل التجاري والسياحي إلى سابق عهده.وفي سياتل، لاحظ مسؤولو السياحة تراجعًا في عدد لوحات السيارات من كولومبيا ، وأكد مايكل وودي، كبير مسؤولي الاستراتيجية في "Visit Seattle"، أن عدد الزوار الكنديين القادمين عبر الجو انخفض بنسبة 20% في فبراير، لكنه بدأ يتعافى نسبيًا ليستقر عند 12%.وأضاف وودي برسالة ودّية: "نحب أصدقاءنا الكنديين، ونحن على أتم الاستعداد لعودتكم عندما تكونون مستعدين".يأتي هذا التراجع في وقت أعلن فيه الرئيس الأميركي السابق عن نيّته مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا، لترتفع من 25% إلى 50%، في خطوة وصفها محللون بأنها تهديد صريح لصناعات رئيسية في مقاطعات كندية مثل كيتيمات التي تعتمد على تصدير الألومنيوم إلى الولايات المتحدة. (ctv)