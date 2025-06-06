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مشابه لكورونا.. فيروس جديد على بعد خطوة واحدة لينتقل إلى البشر

Lebanon 24
06-06-2025 | 04:05
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في إنذار علمي مثير للقلق، كشف باحثون أن فيروس كورونا "HKU5"، وهو من نفس عائلة الفيروسات المسببة لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) وكوفيد-19، بات على وشك التكيف مع الإنسان، مما يفتح الباب لاحتمال تكرار جائحة عالمية جديدة.
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ووفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nature Communications، فإن البروتين الشوكي لفيروس HKU5 أظهر تشابهًا شبه كامل مع مستقبلات الخلايا البشرية، ما يعني أنه يحتاج إلى طفرة واحدة فقط ليصبح قادرًا على إصابة البشر بكفاءة.

الدراسة أجراها فريق مشترك من جامعة واشنطن ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا وجامعة نورث كارولينا، وركّزت على مجموعة فرعية من فيروسات كورونا تُعرف باسم "الميربيكو"، والتي تشمل أيضًا فيروس MERS-CoV.

خطر محتمل يشبه كوفيد-19
ويُذكر أن فيروس MERS-CoV، الذي ظهر عام 2012، انتقل إلى البشر من الإبل، وسبّب أعراضًا تنفسية حادة، بمعدل وفيات بلغ نحو 34%، وهو أعلى بكثير من معدل وفيات كوفيد-19.

لكن ما يقلق العلماء اليوم هو أن HKU5، الذي يُعتقد أنه نشأ من الخفافيش، أظهر تطورًا واضحًا في بنيته الجزيئية، حيث بات أقرب من أي وقت مضى للالتحام بالخلايا البشرية عبر مستقبل ACE2 – وهو نفس المستقبل الذي استغله فيروس سارس-كوف-2 (كوفيد-19).

ويمكن لفيروسات ميربيكو كبقية فيروسات كورونا الأخرى، أن تدخل الخلايا باستخدام بروتين سبايك. وقد استخدم العلماء جزيئات شبيهة بالفيروسات تحتوي على جزء من هذا البروتين واختبروا مدى فعاليتها في الارتباط بالخلايا. واتضح أن فيروسات HKU5 تستخدم نفس مستقبل SARS-CoV-2، وهو ACE2. ولكن حتى الآن، لا يمكنها التفاعل إلا مع ACE2 في الخفافيش، ولكن ليس مع المتحور البشري. أي أنه حتى الطفرة الطفيفة يمكن أن تغير هذا.

ولفهم مدى خطورة هذه الفيروسات، استخدم العلماء AlphaFold - أداة ذكاء اصطناعي تنمذج هياكل البروتين. وبواسطة هذه الأداة تمكنوا من نمذجة كيفية ارتباط بروتين سبايك HKU5 بمستقبل ACE2. وقد أكدت هذه الحسابات البيانات التي حصلوا عليها سابقا باستخدام الطرق التقليدية. كما ساعد AlphaFold العلماء على الحصول خلال دقائق معدودة على نماذج جزيئية موثوقة، وهو ما كان يستغرق في السابق شهورا من العمل في المختبر.

وفقا للباحثين، تستحق فيروسات HKU5 اهتماما ومراقبة دائمة لأنها قريبة وراثيا من فيروس MERS-CoV وربما هي على بعد خطوة تطورية واحدة فقط من خلق جائحة جديدة للبشرية. (روسيا اليوم)
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