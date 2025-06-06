Advertisement

عربي-دولي

مجلس النواب يستدعي طبيب بايدن و9 من مساعديه.. ما السبب؟

Lebanon 24
06-06-2025 | 05:06
A-
A+
Doc-P-1371336-638848085211798579.jpg
Doc-P-1371336-638848085211798579.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر جمهوريون في مجلس النواب استدعاءً لطبيب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الشخصي كيفن أوكونور، كجزء من تحقيقهم حول صحته.
Advertisement
 
في الوقت الذي يكثّف فيه رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر، التحقيق بعد ظهور معلومات جديدة حول التدهور المعرفي للرئيس الأميركي السابق، طلب شهادة من تسعة من مساعدي بايدن السابقين، بما في ذلك نيرا تاندن، وأنيتا دان، ورون كلاين، إضافة إلى طبيبه أوكونور.
 
وأكد كومر أنه يحقق في ما إذا كان طبيب بايدن ساهم في جهد لإخفاء مدى لياقة الرئيس السابق بايدن للخدمة عن الشعب الأميركي. (العربية)
 
 
مواضيع ذات صلة
فنان يلجأ لطبيب نفسي.. ويكشف السبب!
lebanon 24
06/06/2025 20:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
لهذا السبب... السويد تستدعي السفير الإسرائيلي
lebanon 24
06/06/2025 20:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري في هذه الاثناء اجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب
lebanon 24
06/06/2025 20:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
كييف: روسيا أطلقت 355 مسيرة و9 صواريخ في هجوم على أوكرانيا ليلا
lebanon 24
06/06/2025 20:52:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:50 | 2025-06-06
13:37 | 2025-06-06
13:20 | 2025-06-06
13:12 | 2025-06-06
13:00 | 2025-06-06
12:48 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24