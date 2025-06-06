مجلس النواب يستدعي طبيب بايدن و9 من مساعديه.. ما السبب؟

أصدر جمهوريون في مجلس النواب استدعاءً لطبيب الرئيس الأميركي السابق الشخصي ، كجزء من تحقيقهم حول صحته.

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في الوقت الذي يكثّف فيه رئيس ، التحقيق بعد ظهور معلومات جديدة حول التدهور المعرفي للرئيس الأميركي السابق، طلب شهادة من تسعة من مساعدي السابقين، بما في ذلك نيرا تاندن، وأنيتا دان، ورون ، إضافة إلى طبيبه أوكونور.

وأكد كومر أنه يحقق في ما إذا كان طبيب بايدن ساهم في جهد لإخفاء مدى لياقة الرئيس السابق بايدن للخدمة عن الشعب الأميركي. (العربية)