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عربي-دولي

عراقجي يُحذّر أوروبا من "خطأ استراتيجيّ"

Lebanon 24
06-06-2025 | 05:28
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قال وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي إنّ "طهران ستردّ بحزم على أي انتهاك لحقوقها"، وحذّر أوروبا وأشار إلى أنّها "تقترب من ارتكاب خطأ استراتيجي كبير آخر".
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وأضاف عراقجي أنّ "المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الجهات غير المسؤولة التي تدفع نحو التصعيد". (روسيا اليوم)
 
 
 
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