عراقجي يُحذّر أوروبا من "خطأ استراتيجيّ"

قال إنّ " ستردّ بحزم على أي انتهاك لحقوقها"، وحذّر وأشار إلى أنّها "تقترب من ارتكاب خطأ استراتيجي كبير آخر".

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وأضاف أنّ "المسؤولية الكاملة تقع على عاتق الجهات غير المسؤولة التي تدفع نحو التصعيد". (روسيا اليوم)