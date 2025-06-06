حادثة مأسويّة في فرنسا... وفاة 4 أشخاص بينهم طفل في حريق

قالت اليوم الجمعة، إنّ "أربعة أشخاص لقوا حتفهم الليلة الماضية إثر نشوب حريق داخل منزل في مدينة ريمس شمالي البلاد".

Advertisement



وقال رئيس المدينة إنّ "هناك طفلًا بين القتلى، فيما هناك طفل آخر مفقود".



ونُقِلَ شخصان بالغان تعرّضا لإصابات بالغة إلى المستشفى، إضافة إلى 12 شخصاَ تعرّضوا لإصابات طفيفة. (ارم نيوز)