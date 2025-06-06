Advertisement

عربي-دولي

حادثة مأسويّة في فرنسا... وفاة 4 أشخاص بينهم طفل في حريق

Lebanon 24
06-06-2025 | 05:34
A-
A+
Doc-P-1371346-638848101848888213.jpg
Doc-P-1371346-638848101848888213.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت السلطات الفرنسية اليوم الجمعة، إنّ "أربعة أشخاص لقوا حتفهم الليلة الماضية إثر نشوب حريق داخل منزل في مدينة ريمس شمالي البلاد".
Advertisement

وقال رئيس المدينة إنّ "هناك طفلًا بين القتلى، فيما هناك طفل آخر مفقود".

ونُقِلَ شخصان بالغان تعرّضا لإصابات بالغة إلى المستشفى، إضافة إلى 12 شخصاَ تعرّضوا لإصابات طفيفة. (ارم نيوز)
مواضيع ذات صلة
بينهم أطفال... مصرع 4 أشخاص حرقًا داخل منزلهم!
lebanon 24
06/06/2025 20:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24
نهاية مأسويّة... وفاة فنانة شهيرة بحريق اندلع داخل منزلها
lebanon 24
06/06/2025 20:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مأساوية.. وفاة طفل غرقاً في مصر
lebanon 24
06/06/2025 20:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24
حادثة مأسوية في بيروت.. سقطت من الطابق العاشر وفارقت الحياة!
lebanon 24
06/06/2025 20:53:03 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:50 | 2025-06-06
13:37 | 2025-06-06
13:20 | 2025-06-06
13:12 | 2025-06-06
13:00 | 2025-06-06
12:48 | 2025-06-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24