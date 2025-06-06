أفيخاي أدرعي يردّ على نادين الراسي... هذه رسالته لها

ردّ المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي على .

وقال أدرعي: "تحية طيبة للسيدة ، تابعت ما ورد في تصريحك الأخير، وأود أن أوضح أن كلامي لم يكن موجهًا ضد " " كما فُهِم أو أُريد له أن يُفهم. نحن نفرّق، ونحن نُميّز. لم تكن لنا يومًا مشكلة مع ، ولا مع الشعب اللبناني ، ولا نملك أي مصلحة في ضرب السياحة أو المسّ بصورتها".





وأضاف: "لكن عندما تُحاك ضدنا محاولات إرهابية واضحة، وتُستخدم أراضٍ وأطراف داخل للتآمر علينا، فهنا تصبح لدينا مشكلة لا يمكن تجاهلها".



وتابع: "مشكلتكم، إن أردنا أن نسميها كذلك، ليست معنا. بل مع "حزب إرهابي" لم يتعلّم من تجارب الماضي، ولم يفكر بكم ولا بمصلحتكم، بل اختار أن يزجّكم في أزمات أنتم بغنى عنها".



وختم قائلاً: "أرجو أن نتمكن جميعًا من التحدث بعقلانية، بعيدًا عن التشنج، وأن نتذكر دائمًا أن مصلحة الشعوب فوق الشعارات، وأن الكرامة لا تتجزأ".