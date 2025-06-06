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عربي-دولي

أفيخاي أدرعي يردّ على نادين الراسي... هذه رسالته لها

Lebanon 24
06-06-2025 | 05:52
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ردّ المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي على الممثلة نادين الراسي.
 
 
وقال أدرعي: "تحية طيبة للسيدة نادين الراسي، تابعت ما ورد في تصريحك الأخير، وأود أن أوضح أن كلامي لم يكن موجهًا ضد "سكان لبنان" كما فُهِم أو أُريد له أن يُفهم. نحن نفرّق، ونحن نُميّز. لم تكن لنا يومًا مشكلة مع الدولة اللبنانية، ولا مع الشعب اللبناني الكريم، ولا نملك أي مصلحة في ضرب السياحة اللبنانية أو المسّ بصورتها".

 
وأضاف: "لكن عندما تُحاك ضدنا محاولات إرهابية واضحة، وتُستخدم أراضٍ وأطراف داخل لبنان للتآمر علينا، فهنا تصبح لدينا مشكلة لا يمكن تجاهلها".

وتابع: "مشكلتكم، إن أردنا أن نسميها كذلك، ليست معنا. بل مع "حزب إرهابي" لم يتعلّم من تجارب الماضي، ولم يفكر بكم ولا بمصلحتكم، بل اختار أن يزجّكم في أزمات أنتم بغنى عنها".

وختم قائلاً: "أرجو أن نتمكن جميعًا من التحدث بعقلانية، بعيدًا عن التشنج، وأن نتذكر دائمًا أن مصلحة الشعوب فوق الشعارات، وأن الكرامة لا تتجزأ".
 
 
 
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