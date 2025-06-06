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عربي-دولي

اداء طواف الإفاضة... جنبات المسجد الحرام اكتظت بالحجاج

Lebanon 24
06-06-2025 | 06:13
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في يوم عيد الأضحى المبارك، اكتظت جنبات المسجد الحرام بالحجاج منذ صباح اليوم، لأداء طواف الإفاضة في أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالأمن والإيمان.
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وكانت أفواج الحجاج قد قامت منتصف ليل أمس الخميس، بالتحرّك من مشعر مزدلفة، متوجهين إلى منى لرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد عرفات، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة. (العربية)
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