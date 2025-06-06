اداء طواف الإفاضة... جنبات المسجد الحرام اكتظت بالحجاج

في يوم المبارك، اكتظت جنبات بالحجاج منذ ، لأداء الإفاضة في أجواء إيمانية وروحانية مفعمة بالأمن والإيمان.

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وكانت أفواج الحجاج قد قامت منتصف ليل أمس الخميس، بالتحرّك من مشعر مزدلفة، متوجهين إلى منى لرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات، وذلك بعد وقوفهم أمس على صعيد ، وأدائهم الركن الأعظم من أركان الحج، قبل أن يبيتوا في مزدلفة. (العربية)