عشيقة ماسك السابقة تدخل على خط الخلاف... ماذا قالت لترامب؟

دخلت آشلي العشيقة السابقة للملياردير الاميركيّ على خطّ الخلاف بينه وبين الرئيس الأميركيّ .

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وقالت سانت عبر "إكس" متوجّهة إلى : " تود الحصول على نصائح حول الانفصال، يمكنني المساعدة"، في إشارة إلى إنفصالها عن بعدما رزقت منه بطفل. (العربية)