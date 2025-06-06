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عشيقة ماسك السابقة تدخل على خط الخلاف... ماذا قالت لترامب؟

Lebanon 24
06-06-2025 | 07:15
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دخلت آشلي سانت العشيقة السابقة للملياردير الاميركيّ إيلون ماسك على خطّ الخلاف بينه وبين الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب.
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وقالت سانت عبر "إكس" متوجّهة إلى ترامب: "إذا كنت تود الحصول على نصائح حول الانفصال، يمكنني المساعدة"، في إشارة إلى إنفصالها عن ماسك بعدما رزقت منه بطفل. (العربية)
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