قبل الهجوم... إنذار إسرائيليّ عاجل لسكان غزة

وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، تحذيراً عاجلاً "الى جميع سكان المتواجدين في بلوكات 608 و609 و615 و616 في منطقة شمال القطاع".

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وقال أدرعي: "هذا تحذير مسبق قبل الهجوم! سوف يُهاجم الجيش الإسرائيليّ كل منطقة يتمّ إستخدامها لإطلاق قذائف صاروخية".

وأضاف: "العودة الى هذه المناطق التي تُعتبر مناطق قتال خطيرة تشكل خطرًا على حياتكم! من اجل أمنكم، اخلوا فوراً غرباً".