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عربي-دولي

قبل الهجوم... إنذار إسرائيليّ عاجل لسكان غزة

Lebanon 24
06-06-2025 | 07:37
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وجّه المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، تحذيراً عاجلاً "الى جميع سكان قطاع غزة المتواجدين في بلوكات 608 و609 و615 و616 في منطقة شمال القطاع".
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وقال أدرعي: "هذا تحذير مسبق قبل الهجوم! سوف يُهاجم الجيش الإسرائيليّ كل منطقة يتمّ إستخدامها لإطلاق قذائف صاروخية".
 
 
وأضاف: "العودة الى هذه المناطق التي تُعتبر مناطق قتال خطيرة تشكل خطرًا على حياتكم! من اجل أمنكم، اخلوا فوراً غرباً".
 
 
 
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