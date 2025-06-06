رسوم ترامب تدفع الإنتاج الصناعي في ألمانيا إلى التراجع

أعلن الاتحادي في في سبادن في ، أن الإنتاج في شركات التصنيع تراجع بنسبة 1.4 بالمئة في نيسان الماضي على أساس شهري.

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وفي آذار الماضي، دفعت الآثار المتوقعة للرسوم الجمركية الأميركية المُعلنة الإنتاج إلى الارتفاع، ومع ذلك كان نمو الإنتاج أضعف مما أُعلن عنه سابقا، حيث عدّل مكتب الإحصاء الاتحادي نسبة الزيادة إلى 2.3 بالمئة فقط بدلا من الـ3 بالمئة السابقة. (سكاي نيوز)