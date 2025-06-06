وسط إستفزازات المستوطنين.. عشرات الالاف من الفلسطينيين شاركوا في صلاة العيد في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف من المصلين الجمعة، صلاة المبارك في .

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وعلّت التكبيرات إيذاناً بحلول أول أيام العيد، وسط حشود كبيرة من المصلين، رغم تضييقات القوّات الإسرائيليّة والمستوطنين.





وقام مستوطنون بحركات استفزازية بحق المصلين الخارجين من ، سواء بالغناء، أو بالهتافات، حيث تمركزوا في طريق المجاهدين بين بابيّ حطة والأسباط. (الامارات 24)