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عربي-دولي

وسط إستفزازات المستوطنين.. عشرات الالاف من الفلسطينيين شاركوا في صلاة العيد في المسجد الأقصى

Lebanon 24
06-06-2025 | 07:49
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أدى عشرات الآلاف من المصلين صباح اليوم الجمعة، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الأقصى.
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وعلّت التكبيرات إيذاناً بحلول أول أيام العيد، وسط حشود كبيرة من المصلين، رغم تضييقات القوّات الإسرائيليّة والمستوطنين.


وقام مستوطنون بحركات استفزازية بحق المصلين الخارجين من المسجد الأقصى، سواء بالغناء، أو بالهتافات، حيث تمركزوا في طريق المجاهدين بين بابيّ حطة والأسباط. (الامارات 24)
 
 
 
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