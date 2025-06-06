المفوضية الأوروبية تؤكد: ندعم المحكمة الدولية وقضاتها

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وأعربت في تغريدة على حسابها في منصة "إكس" عن دعمها الكامل للمحكمة الدولية ومسؤوليها. تعليقا على فرض عقوبات على 4 من قضاة ، أكدت رئيسة دعم المحكمة وقضاتها.وأعربت في تغريدة على حسابها في منصة "إكس" عن دعمها الكامل للمحكمة الدولية ومسؤوليها.

كما شددت على أن تلك المحكمة "تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم حول العالم، وتتيح للضحايا فرصة أنفسهم، لذا يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط." وختمت مؤكدة أن سيظل يدافع دائمًا عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي. (العربية)