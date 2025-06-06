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عربي-دولي

المفوضية الأوروبية تؤكد: ندعم المحكمة الدولية وقضاتها

Lebanon 24
06-06-2025 | 08:10
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تعليقا على فرض الولايات المتحدة عقوبات على 4 من قضاة المحكمة الجنائية الدولية، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين دعم المحكمة وقضاتها.
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وأعربت في تغريدة على حسابها في منصة "إكس" عن دعمها الكامل للمحكمة الدولية ومسؤوليها.
 
كما شددت فون دير لاين على أن تلك المحكمة "تحاسب مرتكبي أخطر الجرائم حول العالم، وتتيح للضحايا فرصة التعبير عن أنفسهم، لذا يجب أن تتمتع بحرية التصرف دون ضغوط." وختمت مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيظل يدافع دائمًا عن العدالة العالمية واحترام القانون الدولي. (العربية) 
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