مفاجأة... وزير يُعيّن طفلاً (صور)

فاجأ وزير الاتصالات السوريّ ، السوريين بتعيين الطفل سليم التركماني متحدثاً رسمياً باسم الوزارة.





ولفت الوزير إلى أنّ "الصغير مؤسس حساب إنستغرام little_tech_salim، وقد قبل اليوم مهمة المتحدث باسم الوزراة لأولاد جيله".

كما شدد على أن "وزارته تسعى لبناء وطن جدير بأطفال ، أحلامهم، وممكن لقدراتهم". (العربية)