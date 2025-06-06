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عربي-دولي

مفاجأة... وزير يُعيّن طفلاً (صور)

Lebanon 24
06-06-2025 | 08:19
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فاجأ وزير الاتصالات السوريّ عبد السلام هيكل، السوريين بتعيين الطفل سليم التركماني متحدثاً رسمياً باسم الوزارة.


ولفت الوزير إلى أنّ "الصغير مؤسس حساب إنستغرام little_tech_salim، وقد قبل اليوم مهمة المتحدث باسم الوزراة لأولاد جيله".
كما شدد على أن "وزارته تسعى لبناء وطن جدير بأطفال سوريا، أمين على أحلامهم، وممكن لقدراتهم". (العربية)
 
 
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