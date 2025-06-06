ترامب عن ماسك: لست مهتماً بالحديث مع "رجل فقط عقله"

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نفى مصدر مطلع في أي حديث عن اتصال بين الرئيس الأميركي و الملياردير .وشد المصدر على أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرجلين على خلفية الحرب الكلامية التي اشتعلت بينهما خلال الساعات الماضية.وأفادت تقارير صحافية أن الرئيس الأميركي ظهر وكأنه غير مبال بخصوص خلافه مع ، كما لو لم يكن الحدث الأكثر اهتماما خلال الساعات الماضية.وسألت شبكة عن التقارير التي تفيد بأنه كان لديه مكالمة مجدولة مع ماسك في وقت لاحق ، فأجاب: "هل تقصد الرجل الذي فقد عقله؟.. ليست مهتماً بالتحدث معه الآن". (العربية)