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ترامب عن ماسك: لست مهتماً بالحديث مع "رجل فقط عقله"

Lebanon 24
06-06-2025 | 09:20
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نفى مصدر مطلع في البيت الأبيض أي حديث عن اتصال بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب و الملياردير إيلون ماسك.
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وشد المصدر على أنه لا توجد خطط لإجراء اتصال هاتفي بين الرجلين على خلفية الحرب الكلامية التي اشتعلت بينهما خلال الساعات الماضية.

وأفادت تقارير صحافية أن الرئيس الأميركي ظهر وكأنه غير مبال بخصوص خلافه مع ماسك، كما لو لم يكن الحدث الأكثر اهتماما خلال الساعات الماضية.

وسألت شبكة abc news ترامب عن التقارير التي تفيد بأنه كان لديه مكالمة مجدولة مع ماسك في وقت لاحق من اليوم، فأجاب: "هل تقصد الرجل الذي فقد عقله؟.. ليست مهتماً بالتحدث معه الآن". (العربية)
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